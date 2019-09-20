2019-09-20T05:35:58+03:00
Звезды

«Веселое представление с грехом пополам»: в Барнауле открыт фестиваль «Здравствуйте, люди»

Билеты раскупаются стремительнее, чем горячие пирожки [фото]
Марина КОЧНЕВА
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На сцене театра драмы в эти дни (с 18 по 26 сентября) представят свои спектакли театров из Москвы, Твери, Омска, Барнаула, Новокузнецка.На сцене театра драмы в эти дни (с 18 по 26 сентября) представят свои спектакли театров из Москвы, Твери, Омска, Барнаула, Новокузнецка.Фото: Олег УКЛАДОВ

18 сентября в Барнауле стартовал первый всероссийский театральный фестиваль «Здравствуйте, люди!», посвященный 90-летию Василия Шукшина.

– Возвращаться к Шукшину можно вновь и вновь, и нынешним, и будущим поколениям, - заметил на открытии губернатор края Виктор Томенко.

На сцене театра драмы в эти дни (по 26 сентября) представят свои спектакли театры из Москвы, Твери, Омска, Барнаула, Новокузнецка. Первой ласточкой стала комедия «… и ЦИРК!» московского театра «У Никитских ворот».

Перед началом действа прозвучало видеообращение художественного руководителя театра, известного режиссера и драматурга Марка Розовского:

- Несмотря на то, что другое тысячелетие на дворе, шукшинские характеры, шукшинское стремление к правде жизни с ее конфликтами, страстями - это все нам очень дорого, - сказал Марк Розовский. Шукшинский рассказ «Чередниченко и цирк» он назвал шедевром, «бриллиантиком» в труднейшем коротком жанре русской литературы. А сам спектакль – «веселым представлением с грехом пополам».

После энергичной и яркой постановки разгорелось много споров у гардероба. Зрители обсуждали, чего больше в спектакле: цирка или Шукшина, чего больше в главном герое, отправившимся делать предложение циркачке и спасать ее от богемной жизни - обаяния или трусости, чего больше в отношении актеров к Барнаулу - насмешки или любви… Кто-то вспоминал свои шекспировские страсти и «уплывшие кораблики»… Значит, зацепило.

«Веселое представление с грехом пополам», кстати, и завершилось символично - анекдотично. Министр культуры Елена Безрукова, вручая актерам стеклянный кристалл с логотипом фестиваля, видимо, от волнения выронила его. Стекло, как золотое яичко, упало и разбилось. Елена, не растерявшись, собрала осколки, циркачи, не растерявшись, тут же забрали подарок в таком состоянии. Видимо, на счастье.

- Конечно же, мы после церемонии вручили актерам целый кристалл, - сообщили в театре.

Не пропусти!

Афиша фестиваля «Здравствуйте, люди!» в театре драмы

20 сентября

18.30 - «И разыгрались же кони в поле» (Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина)

Цена билета: 100-500 рублей

21 сентября

В 17.30 - «Всякое бывает» (Новокузнецкий драматический театр)

Цена билета: 100-500 рублей

22 сентября

17.30 - «Василий Шукшин» (Омский драматический театр "Галерка")

Цена билета: 100-500 рублей

24 сентября

18.30 - «Раскас» (Московский драматический театр "Сфера")

Цена билета: 500-5000 рублей

26 сентября

18.30 - «Рассказы Шукшина» (Государственный театр Наций г. Москва)

Цена билета: 500-5000 рублей

Только цифры

7 театров из Москвы, Твери, Омска, Барнаула, Новокузнецка

34 рассказа Шукшина в различных сценических версиях

200 участников – актеров, режиссеров, художественных руководителей и работников сцены.

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался фестиваль «Здравствуйте, люди».Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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