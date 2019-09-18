Извините, ваши права - недействительны

Прошло более 70 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека, где провозглашены неотъемлемые права каждого вне зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений. Парадокс лишь в том, что сегодня эти права не всегда соблюдаются безоговорочно.

«Неправильная» надпись

В феврале 2000 года член парламента Канады Роб Андерс рассказал о нападении на него.

- Я был в футболке с надписью «Фалуньгун», когда в здании Парламента принимали гостей из посольства КНР, - вспоминает Андерс. - Неожиданно меня окружили четверо-пятеро китайцев, они указывали на меня пальцами, выталкивали: «Ты должен уйти, тебе здесь не место. Иди домой». Это было возмутительно!

Что спровоцировало представителей Поднебесной на такую реакцию? Футболка! Вернее, упоминание на ней древней школы самосовершенствования. И подобные инциденты с угрозами и даже нападениями на последователей Фалуньгун нередки.

Роб Андерс

Истязательства и пытки

Нарушение прав человека в той или иной мере происходит постоянно в разных странах мира. Больше всего так называемых узников совести на сегодняшний день находится в Китае.

Статья 5 декларации прав человека: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию».

В 2010 году в отчете специального докладчика ООН было приведено дело китайского адвоката Ван Юнхана из провинции Ляонин. Он, занимаясь по системе Фалуньгун, защищал права последователей практики. В июле 2009 года Ван был арестован за публикацию статей, в которых говорилось о нарушении прав последователей Фалуньгун властями КНР, и приговорен к семи годам лишения свободы. В тюрьме Ван Юнхана подвергали жестоким избиениям, отправляли в маленькую одиночную камеру и заставляли голодать. Но самым тяжелым испытанием было лишение сна на протяжении 13 суток в 2012 году для того, чтобы заставить его отказаться от практики Фалуньгун.

- Каждый раз, когда я закрывал глаза, меня били по ребрам и спине, - рассказывает о тех днях сам Ван Юнхан. - После тринадцати дней отсутствия сна у меня начали возникать галлюцинации, произошло психическое расстройство. Я не боялся умереть, но боялся сойти с ума. Наконец наступил день, когда я больше не мог переносить мучения. Я дал согласие признать свое «преступление» перед камерой.

Ван Юнхан.

Защищаешь невиновного? Сам виновен!

Статья 9. «Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию».

В апреле 2003 года адвокат Вей Цзюнь вел дело по защите Лян Чянин. Она находилась под угрозой тюремного заключения за статью в интернете, в которой были изложены нарушения прав практикующих Фалуньгун в трудовом лагере Гуанси.

На суде адвокат Вей изложил основанные на фактах аргументы и доказал необоснованность обвинений прокурора. Начиная со следующего дня телефоны Вея стали прослушиваться. Через несколько дней в юридическую фирму, где он работал, прибыли полицейские с требованием приостановить его лицензию на адвокатскую деятельность.

И это только некоторые факты о преследовании адвокатов, которые берутся отстаивать права последователей Фалуньгун. Какому же обращению подвергаются люди, занимающиеся этой практикой?

Такая ситуация порождает ряд закономерных вопросов. Почему декларация прав человека называется Всеобщей, если в наше время не имеет практического применения? Устарела ли она за 70 лет или наши права утратили ценность?

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Наша справка

Практика Фалуньгун (Фалунь Дафа) в настоящее время является самой распространенной школой цигун в мире. Ее последователи в повседневной жизни стараются поступать в соответствии с принципом Истина-Доброта-Терпение. А выполнение пяти медитативных упражнений позволяет восстановить здоровье. С июля 1999 года компартия Китая начала преследовать Фалуньгун. Как предполагается, из-за страха потерять авторитет власти.

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