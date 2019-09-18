Барнаульская молодежь сильнее других хочет уехать из родного города

Барнаул стал одним из лидеров среди российских городов, в которых больше всего молодежи, жаждущей переезда. К такому выводу пришли специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

Так, ради поисков лучшей жизни 33% россиян рассматривают возможность переезда, 29% хотят покинуть родной город в ближайшие годы, а 67% уезжать не планируют. Опрос проводился среди людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые живут в средних и крупных городах. Самое большое число потенциальный мигрантов были выявлены в Тольятти, Омске и Барнауле.

По мнению алтайского депутата Владислава Вакаева, молодежь краевой столицы думает о переезде из-за психологических и экономических причин. К тому же в Барнауле достаточно высокий уровень подготовки кадров, что позволяет жителям региона становиться конкурентоспособными на рынке труда.

- Я думаю, что это некий комплексный показатель – качество городской среды, непонимание перспектив региона и города - что может здесь появится, если мы все вместе начнем работу по развитию территории, невозможность качественно проводить досуг. Еще молодежь, которая хочет уехать, ссылается на отсутствие спроса на кадры с достойной зарплатой, закрытость социальных лифтов (когда на должность назначают «своих»), на состояние медицины, - объясняет Владислав Вакаев.

Депутат также отмечает, что не нужно думать что там, где «нас нет» - все хорошо. Потому как об историях успеха отдельных людей, которые переезжают и достигают высот, принято говорить в обществе. А вот про неудачи, которых больше, стараются умолчать. Необходимо менять ситуацию совместными усилиями, тогда и надежда появится, что и в родном городе станет жить хорошо.

А вот другой барнаульский эксперт уверен, что никаких глобальных изменений в регионе, и в частности в Барнауле, не произошло. Да и разница в том, чтобы хотеть чего-то и сделать все же есть.

- Всегда так было, что самые активные и смелые хотели переехать в другие города. Это внутренняя потребность социальной мобильности, которая связана с психологическим устройством человека. И, конечно, на подобные желания влияет экономический признак – разница в зарплатах. Тем не менее, массовой миграции молодежи в регионе нет. Если посмотреть данные статистики, то прибывает и убывает в регион примерно одинаковое количество людей, - отметила кандидат социологических наук, руководитель социологической лаборатории «Сила» АлтГТУ Наталья Бухнер.

Действительно, по свежим данным Алтайкрайстата, с января по июль этого года из региона уехали 19 388 человек, а прибыли на постоянное место жительство - 19 344 человека. Получилось, что в Алтайском крае за семь месяцев стало всего на 44 человека меньше. А в 2018 году в этот же период регион покинули 2570 человек. Так что в Барнауле скорее больше «мечтателей», чем потенциальных мигрантов.