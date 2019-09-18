ДневниковNET. В Алейске из продажи исчезли школьные дневники

Пожалуй, каждый человек, будучи школьником, хоть раз в жизни прятал от родителей дневник с двойкой. Современным же детям от ремня за плохую отметку не убежать – помимо бумажной версии дневников появилась и электронная. Вот уже несколько лет родители, имея специальный пароль, могут зайти и полюбоваться оценками своего чада. Но вот какие странности происходят в регионе. В Алейске до сегодняшнего дня была острая проблема нехватки дневников – их просто не было в магазинах. А в Барнауле родители и ученики пожаловались на то, что не могут войти в электронную систему. В ситуациях разбирался корреспондент «Комсомолки».

Жительница Алейска Валентина рассказала, что с такой проблемой она столкнулась впервые. Старшая дочь закончила школу пять лет назад, дневники и прочую канцелярию для школы находили в городских магазинах без проблем. А вот с покупкой канцелярии для младшего не ладится – в этом году дневники в городе странным образом пропали.

- В августе еще ходили по магазинам перед учебным годом, искали дневник. В один магазин зашли – нет, в другой – нет, и в третьем тоже не было. Я пыталась узнать у продавца, куда пропали все дневники, неужели раскупили. Оказалось, что на базах, откуда закупают, товара нет. А почему – молчат, и когда придут дневники – тоже не знают. Пришлось старшую дочь просить в Барнауле купить и переправить в Алейск. Полмесяца уже прошло с начала учебы, а ребенок младший без дневника, на бумажках домашние задания записывает, - пояснила Валентина.

По словам директора одной из местных школ, практически все образовательные учреждения города давно работают по электронной системе. То есть, оценки, домашние задания и прочая информация, которую традиционно вносят в бумажный дневник, учителя фиксируют и в электронном. Доступ к системе имеют и учителя, и родители, и сами ученики.

- О том, что дневников нет в городе – не слышала. Но даже если так, то у нас все давно уже в режиме онлайн налажено. Если нет бумажного дневника, то оценки и задания можно посмотреть в электронном дневнике. В принципе, получается, что и бумажный уже не очень-то и нужен. Родители отмечают, что электронная версия более удобна, - подчеркнула женщина.

Возможно, снижение спроса на бумажные дневники и привело к тому, что магазинам стало невыгодно их закупать. Сейчас товар всё же завезли после многочисленных просьб жителей города.

Кстати, если у ребенка по какой-либо причине нет дневника, то учитель не имеет права делать ему замечание. Для этого, в том числе, и была организована электронная система.

Другой вопрос – что делать, если ребенок отказался от бумажного дневника, но и в электронный войти не может. По словам мамы ученика одного из барнаульских лицеев, проблема со входом в онлайн-дневник возникает регулярно.

- Сын по паролю пытается зайти на сайт, но тут же «вылетает», - подчеркнула женщина.

Председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль рассказал корреспонденту «Комсомолки», что такой же сбой в системе фиксировали и раньше. Это может быть связано с тем, что родители массово начали заходить на сайт. В итоге, сервер не выдержал чрезмерной нагрузки. Председатель комитета пообещал разобраться в ситуации.

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