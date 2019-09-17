В Барнауле появились ядовитые пауки-божьи коровки

Жители Барнаула поделились в одном из пабликов фотографией необычных пауков, напоминающих по своей расцветке божью коровку.

- Пауков-красавцев мы встретили у второго моста на «Трассе здоровья» во время пикника, - рассказала Анастасия Савлюк.

Как оказалось, это ядовитые пауки-божьи коровки, которые из-за своей редкости даже занесены в Красную книгу. Обитают они в норках, питаются другими мелкими насекомыми. Их укус очень болезненный - место опухает, как при укусе пчелы. Но яд пауков слабый, поэтому не требует введения каких-либо вакцин.

Что касается обычных божьих коровок, то в последние дни их количество в Барнауле значительно увеличилось. Это связано, в первую очередь, с «бабьим летом». Из-за потепления происходит слет самок тли, которые собираются на кустах и деревьях, чтобы спариваться и откладывать яйца. А божьи коровки – основные враги тли, ведь они питаются их личинками.

- Божьи коровки – очень полезные насекомые, они уничтожают вредителей, в частности, тлю. Убивать божьих коровок – значит вредить себе, - говорит доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Ирина Кудряшова.

Божьи коровкиФото: Иван ПРОХОРОВ

Раз в несколько лет у божьих коровок бывают вспышки численности – когда погодные условия позволяют больше размножаться и увеличивать популяцию. В такие благоприятные годы не всем насекомым хватает мест для зимовки вблизи городов и они стремятся внутрь помещений, чтобы перезимовать.

- Насекомые лезут на чердаки, зимуют в неотапливаемых помещениях, тепло им не нужно, они впадают в зимнюю спячку и выдерживают большие морозы. Поэтому божьи коровки не специально лезут к людям, просто у некоторых нет москитных сеток, - рассказывает Ирина Кудряшова.

Куда неприятнее обнаружить в своей квартире, балконе членистоногих или «вампиров» - летучих мышей. Причем больше горожане боятся именно летучих мышей, хотя для человека они не опасны. Из 1300 видов рукокрылых всего три вида пьют кровь, и в России они не обитают. Поэтому при встрече с летучей мышью нужно просто открыть окно и выпустить животное на волю.

Подсказка КП

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В период «бабьего лета» во время вспышки активности насекомых перед зимовкой специалисты советуют либо закрывать окна в квартире, либо использовать москитную сетку. Большинство насекомых безвредно для человека, биологи рекомендуют по возможности не убивать пауков и других насекомых, а просто вынести их на улицу.

Жителям частных домов специалисты советуют закрыть перед зимой систему вентиляции подвалов и вытяжки, чтобы мелким животным было сложнее попадать в тепло. Так можно оградить себя от летучей или обычной мыши.

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