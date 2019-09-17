Учения: В Барнауле «загорелся» торговый центр

В барнаульском торговом центре Galaxy прошли противопожарные учения, в ходе которых спасатели эвакуировали 250 человек. Мероприятие состоялось в понедельник, 16 сентября.

- Учения проходят в соответствии с планом профессиональной подготовки. И нам просто необходимо изучать такие здания - ведь это протяженные помещения с большой горючей загрузкой. По легенде учений, произошло возгорание в подсобных помещениях торгового центра. Задача была отработать взаимодействие городских подразделений Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС, оценить возможности и правильность ведения действий при эвакуации граждан и действия пожарных, - сообщил начальник первого отряда федеральной противопожарной службы Ярослав Грабовский.

Как сообщает краевое управление МЧС, согласно легенде, люди не смогли самостоятельно выйти во время тревоги и задымления - они остались в залах кинотеатра. Администрация торгового вывела более 250 человек. 25 человек были «спасены» пожарными.

Напомним, учения пожарных служб в торговых центрах стали чаще проводить после трагедии в кемеровской «Зимнее вишне» в 2018 году, где погибли больше 60 человек, большинство из которых – дети.