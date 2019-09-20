Мотивация сотрудников: как это устроено в «Л’Этуаль»

Крупнейшая сеть парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» вывозит своих сотрудников в столицу Франции уже седьмой год подряд. Основная цель — знакомство с главными бьюти-новинками, но не только. Участники, а в этом году их было 5000 человек из почти 1000 магазинов — все, кто работает в компании больше года, — получают возможность полностью погрузиться в атмосферу столицы красоты и моды и зарядиться положительными эмоциями на новый сезон.

Деловая программа поездки в этом году состояла из серии обучающих семинаров и мастер-классов от ведущих мировых экспертов бьюти-индустрии, после которой участники провели несколько незабываемых дней во Франции, знакомясь с главными достопримечательностями Парижа и французскими традициями.