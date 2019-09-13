Дети должны знать об опасности электрического тока

Ежегодно десятки детей страдают от поражения электрическим током. И повезет, если все обойдется легким испугом. Но ведь последствия могут быть необратимыми.

Трагедия в Туве произошла в августе этого года. Пятилетняя внучка гостила у бабушки на каникулах. Забралась на крышу гаража за черемухой. Потеряла равновесие и схватилась за… провод воздушной линии электропередачи. От удара током девочка погибла на месте.

- Электричество не прощает беспечности, - говорит начальник отдела охраны труда и надежности МЭС Сибири Петр Четвериков. - При этом оно не имеет ни цвета, ни запаха, ни звука. Напряжение можно только почувствовать, и это чувство может стать последним. Электротравмы очень опасны, и смертность от них высока.

Именно взрослые должны предупредить детей о том, что электрический ток смертельно опасен. Не случайно сибирские энергетики ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) уже несколько лет реализуют программу профилактики детского электротравматизма. Особое место отводится урокам электробезопасности. Для школьников и дошколят в городах и селах, где расположены магистральные подстанции, проводятся лекции, беседы, викторины, экскурсии. Более ста внеклассных уроков ежегодно!

Больше всего ребята любят практическую часть, где они учатся правилам реанимации на специальном тренажере «ГОШЕ». А еще девочек и мальчиков обучают правильному «гусиному» шагу. При падении электропровода на землю опасность поражения от шагового напряжения охватывает участок в радиусе 8 метров. Спастись можно только так: пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

И всегда с собой полезные подарки: блокноты, раскраски, игры-бродилки, закладки, наклейки, которые становятся своеобразным напоминанием жизненно важных правил.

ВАЖНО

Помните, категорически ЗАПРЕЩЕНО:

•пользоваться неисправными электроприборами, тянуть провода и браться за них мокрыми руками;

•проникать на территорию подстанции, открывать дверцы электрических устройств;

•влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

•бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея и рыбачить вблизи ЛЭП;

•приближаться к оборванному проводу ЛЭП, свисающему или лежащему на земле, на расстояние ближе 8 - 10 метров.

Кража с риском для жизни: воровство металла с ЛЭП противозаконно и смертельно опасно

Для обеспечения безопасности устанавливаются охранные зоны ЛЭПФото: из архива компании

Настоящим бедствием для российской электроэнергетики стали сборщики металлолома. Ежегодно на энергосетях воруют тонны металла. А ведь магистральные ЛЭП находятся под напряжением 220 тысяч вольт и выше. Удар током смертельно опасен. Но ради наживы похитители подвергают опасности не только себя, но и других людей. Снижается устойчивость опор ЛЭП и повышается риск их падения. В результате без электричества рискуют остаться тысячи населенных пунктов.

С начала 2019 года две кражи зафиксированы в Алтайском крае, восемь - в Забайкалье. На одной из линий вблизи г. Читы две ослабленные опоры рухнули при сильном ветре. К счастью, обошлось без ограничения потребителей.

Раскрытием всех этих преступлений сейчас занимаются правоохранительные органы. За повреждение объекта энергетики похитителям грозит до семи лет лишения свободы (статьи 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Отвечать перед законом придется не только непосредственным исполнителям, но и приемщикам ворованного металла. По статье 175 УК РФ максимальный срок такой же, как за кражу.

Надеяться на снисхождение не стоит. Суд традиционно встает на защиту интересов потребителей электроэнергии. За кражу уголков жителя Алтайского края приговорили почти к трем годам лишения свободы.

Энергетики ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) совместно с полицейскими ведут борьбу с расхитителями металла.

- По нашей инициативе вопросы сохранности оборудования электросетевых объектов и надежности электроснабжения регулярно рассматриваются на заседаниях антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации, - рассказывает начальник службы безопасности и режима МЭС Сибири Шамиль Шадриев. - Проводятся совместные с полицией рейды по пунктам приема металла, а также внеплановые обходы трасс линий электропередачи.

Также энергетики ведут разъяснительную работу с местными жителями, оперативно отрабатывают все сообщения, поступившие по «телефону доверия».

КСТАТИ

Для обеспечения безопасности устанавливаются охранные зоны ЛЭП! Это земельный участок и воздушное пространство, отстоящие по обе стороны от крайних проводов линии на расстояние 25 и 30 метров для линий напряжением 220 кВ и 500 кВ соответственно.

На территории охранной зоны ЛЭП категорически запрещено:

- рубить деревья и кустарники;

- рыбачить, проходить с поднятой удочкой;

- устанавливать палатки;

- разжигать костры;

- охотиться, стрелять по изоляторам.