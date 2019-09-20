Минус на плюс: как на Алтае реализуются национальные проекты

В пятницу, 20 сентября, в Барнауле с проверкой побывала Федеральная группа мониторинга Президиума Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ее состав вошли не только депутаты Государственной Думы от Алтайского края.

Комиссия поставила перед собой задачу посмотреть насколько эффективно работают в регионе по национальным проектам, все ли в порядке, есть ли сложности и какой положительный опыт можно применить в других городах.

Школа, возводимая в рамках национального проектаФото: Анна СЕМИНА

Проверка походила по реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Международная кооперация и экспорт», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Жильё и городская среда». В частности за последнее направление отвечал депутат Государственной Думы Павел Федяев. За сегодняшний день он провел ревизию трех объектов.

Павел Федяев (в центре) на одном из объектовФото: Анна СЕМИНА

- Мы сегодня побывали в Новоалтайске, в парке «Пионерский», но по факту, парка там никакого не было. Сейчас там построена детская игровая площадка, площадка для воркаута, установлена хоккейная коробка, где зимой заливается лед, есть освещение, дорожки… Приятно удивил и творческий подход: объявили конкурс, кто что сможет вырезать из дерева. В итоге теперь там есть щука трехметровая, кто-то вырезал фасад домика с бабушкой, смотрящей из окна, а еще нашли огромный корень дерева и какой-то художник увидел в нем голову льва – разукрасил, сделал глаза, зубы. Теперь она стоит на пьедестале, - говорит депутат. – А раньше ведь здесь боялись ходить. Парк хоть и «Пионерский», но в основном там обитали хулиганы. За то время, пока мы там находились, замы главы города поподтягивались, ребятишки на турники приходили. Они там вообще такие чудеса творят! Может, конечно, они просто нас увидели и хотели впечатление произвести, но мы там были минут 30 и сначала они упражнялись, потом другие пришли. Так что видно, что объект востребованный.

Также Павел Михайлович побывал на аллее улицы Георгия Исакова. Несколько лет назад местные жители начали благоустройство этой территории. Регулярно проводили субботники, что-то чинили, красили, в общем, поддерживали порядок как могли, а когда власти города предложили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» выбрать места, которые следует привести в надлежащий вид, дружно проголосовали «за». В итоге, финансирование дошло и до этой части Барнаула.

Аллея на ул.Георгия ИсаковаФото: Анна СЕМИНА

- Мы с самого начала хотели, чтобы проекты, которые создаются и реконструируются - их выбирали сами жители, чтобы это были именно те места, которые являются точками притяжения, там, где людям больше всего хочется проводить время. С этой аллеей именно так и получилось. Её начали делать сами жители. У муниципалитета, наверно, не было никаких шансов не продолжить эту работу. Тот факт, что жители сами начали работать говорит о том, что они хотят здесь жить, они хотят, чтобы здесь было красиво, комфортно, уютно. Объединившись, мы смогли добиться такого прекрасного результата, - говорит депутат.

Но больше всего его поразила и удивила новая набережная Оби. По словам Павла Федяева, он много в каких городах побывал и далеко не везде эта часть облагорожена. А в Барнауле – это настоящее место притяжение людей. Да и в целом он по достоинству оценил идею создания в старой части города туристического кластера.

Детский сад, построенный в рамках национального проектаФото: Анна СЕМИНА

- Я бы не хотел никого обижать, потому что все города стараются, но у всех разные бюджетные возможности, но вашу набережную я хотел бы выделить отдельно. Это уникальный объект. В Нагорном парке я тоже побывал. Там очень красивый храм, ждем, когда он будет расписан внутри. Это просто потрясающий объект, - признался Федяев.

Конечно, по его словам, есть не только плюсы, но и минусы. К примеру, в одном из дворов все на той же улице Георгия Исакова уже два года как существует новая детская площадка. Да, как говорят местные жители, они востребована, но в то же время доставляет некоторые неудобства. К сожалению, пришлось выбрать максимально дешевый вариант покрытия (если можно его так назвать) - песок. Некоторые мамы жалуются, что с прогулок дети приносят его на одежде и подошве домой, а когда поднимается ветер, образуются настоящие песчаные бури. Так что теперь рассматривается вопрос о замене «подстилки» на резиновое покрытие. Но как бы то ни было, все это опыт.