65+: алтайские пенсионеры могут бесплатно обучиться или попутешествовать

Специалисты рассказали, что теперь пенсионеры могут бесплатно переобучиться или при желании заняться собой. В Алтайском крае активно реализуется национальный проект «Демография», одной из составляющих которого является улучшение жизни пожилых людей.

Новая профессия

В чем заключается его задача? Это не просто поиск работы для тех, кто в силу возраста попал под сокращение или вот-вот там окажется из-за профнепригодности. Это и переобучение, и поиск работы, и всевозможный досуг, и медицинское сопровождение. Весь этот комплекс содержится в проекте «Старшее поколение».

В Алтайском крае активно реализуется национальный проект «Демография»Фото: Олег УКЛАДОВ

- Проект «Старшее поколение» состоит из нескольких составляющих. Основной из них заключается в том, чтобы пожилые люди и в дальнейшем были востребованы. У них уже есть достаточный опыт и полно жизненных сил для того, чтобы получить новую профессию. Процесс обучения происходит за счет федеральных средств. Управление по труду и занятости объявляет конкурс на выбор обучающей организации с учетом востребованных на рынке профессий. Хочу отметить, что недостаточно просто переучить человека предпенсионного возраста, должна быть гарантия, что в дальнейшем он будет трудоустроен, - говорит министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

По ее словам, в перечень востребованных профессий входят такие как бухгалтер, кондитер, фармацевт, операторы компьютерной техники. И все это люди в возрасте осваивают почти также быстро, как в молодости.

- Стоит отметить, что эти люди довольно легко проходят переобучение, и в итоге многие из них остаются на прежнем месте работы, но теперь уже с новыми навыками. Это гарантия их занятости. На данный момент за партами сидят более 800 пенсионеров. Я уверена, что в дальнейшем они обязательно будут трудоустроены, - добавляет министр.

А еще в Алтайском крае активно развивается социальный туризм для пожилых людей. Курирует данное направление министерство соцзащиты. Специалисты составляют новые интересные туристические маршруты, а также предлагают для посещения известные точки, такие как музей Шукшина, Калашникова и другие.

- Пенсионеры с большим удовольствием их посещают и потом рассказывают, что раньше только в газетах могли прочитать о них, а теперь смогли лично увидеть, так еще и узнать много нового об истории края, - говорит Оськина.

В Алтайском крае активно реализуется национальный проект «Демография»Фото: Олег УКЛАДОВ

Пенсионеры-ЗОЖники

Однако чтобы зарядиться позитивными эмоциями вовсе не обязательно выезжать далеко за город. Сейчас в Барнауле продвигается идея «Парка долголетия» в Центральном парке.

- Мы активно приглашаем туда пожилых людей. Там на свежем воздухе они занимаются лечебной физкультурой, делают поделки, общаются друг с другом, - рассказывает министр.

А чтобы жизнь на пенсии была еще легче и интереснее, губернатор Алтайского края подписал постановление о расширении перечня категорий получающих социальные услуги бесплатно. Это нововведение коснется пожилых людей возраста 65+. Ранее, когда они обращались в учреждения соцзащиты, должны были предоставить справки о доходах и если он превышал размер прожиточного минимума для пенсионеров Алтайского края, требовалась доплата.

- Даже несмотря на то, что это были символические суммы, это служило определенным барьером по сбору справок, по превышению и оплате и мы не могли им предложить полный перечень досуга. Допустим, они хотят заниматься скандинавской ходьбой, но их же должен сопровождать специалист. Предварительно он должен провести оценку их самочувствия, - объясняет Наталья Оськина.

В Алтайском крае активно реализуется национальный проект «Демография»Фото: Олег УКЛАДОВ

Конечно, тут может встать вопрос хватит ли ресурсов, если поток пенсионеров увеличится? Специально для этого расширяется база, где можно проводить встречи и занятия: будут использоваться подходящие спортивные площадки, библиотеки и даже дома престарелых.

- Будут организованы совместные мероприятия для людей, проживающих в стационарной сети и те, кто живет в своем доме. Будем разрушать стереотип закрытости, что в дома престарелых нельзя прийти, нельзя пообщаться, нельзя завести друзей. Наши специалисты будут раздвигать границы мировоззрения пенсионеров. Для кого-то это может оказаться полезным, - рассказывает Оськина. – Есть одинокие люди, которые в силу возраста не могут самостоятельно проживать отдельно, но когда они побывают в наших учреждениях и увидят, что там достаточно комфортные условия для проживания и нет никаких страхов, которые существовали до определенного времени, возможно, они все-таки примут решение проживать там постоянно под присмотром и уходом.

По словам Натальи Оськиной из-за того, что пожилые люди, проживающие в домах престарелых находятся под постоянным присмотром медиков и регулярно занимаются различными видами активности, о многих проблемах давно не вспоминают. Как результат, средняя продолжительность их жизни уже превышает 80 лет. Вне стационарных заведений старики порой не дотягивают до минимума, к которому соцзащита только стремится – 76 лет.

В Алтайском крае активно реализуется национальный проект «Демография»Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая обстановка лечит

Немаловажной составляющей долголетия является медицинское сопровождение. Для этого пожилым людям рассказывают, как правильно оказывать первую медпомощь, как правильно питаться и т.д.

- На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что даже если мы выполним показатели по диспансеризации, самое главное – это выполнять все рекомендации врача, - говорит министр. - Хотя порой бывает и так, что таблетки вовсе не нужны. Мы замечаем, что следует сменить среду обитания, образ жизни пожилого человека и у него отпадает необходимость в постоянном медикаментозном и врачебном сопровождении. Положительные эмоции совершенно точно всем показаны и сами пенсионеры с удовольствием откликаются на активности. Они радуются, что о них наконец-то вспомнили. А мы в свою очередь готовы им помогать в этом. Мы готовы предлагать им участие в спартакиадах, в компьютерном многоборье и во многом другом.