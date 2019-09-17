Медиков предложили не наказывать за врачебные ошибки

17 сентября впервые отмечается Всемирный день безопасности пациентов. Он был учрежден 25 мая 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения.

Время от времени в СМИ появляется информация о том, что в очередной клинике врачи отказались оказывать медицинскую помощь больному, а где-то пациент не смог получить такой нужный ему талон к специалисту… И такие примеры не редки. Чтобы бороться с недобросовестными эскулапами и другими негативными проявлениями в медицине, разрабатывается целый комплекс мер. В частности, это внешний и внутренний контроль, которым занимаются сразу несколько организаций – Росздрав, Минздрав, Территориальный фонд медицинского страхования и Совет общественных организаций по защите прав пациентов. Специалисты уверены, только общими усилиями можно сделать медицину безопасной и качественной.

Одно из предложений, которое прозвучало на встрече с журналистами в Барнауле – декриминализовать (где это возможно) нарушения в медицинских организациях.

- Задачи внутреннего контроля – это, в первую очередь, совершенствование подходов к осуществлению медицинской деятельности, выполнению медработниками тех должностных инструкций, которые разрабатываются внутри самой организации. Контроль подразумевает под собой сбор информации о тех нежелательных реакциях, тех ошибках, которые возникают внутри медицинской организации, их анализ. И на основе этого анализа должно происходить совершенствование алгоритмов оказания медпомощи, - говорит Виктор Зайцев, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю. - Нередко и мы в своей практике при проверках сталкиваемся с тем, что когда медицинские организации рассматривают какие-то свои недочеты и ошибки, они не стремятся их афишировать и углубляться в них. Идея такая: «Зачем нам искать у себя нарушения, вы же нас потом за них накажете». Сейчас разрабатываются законодательные документы, которые диктуют, чтобы все ситуации могли быть выявлены и разобраны внутри медицинской организации, и медицинское сообщество не боялось вскрывать их. Декриминализация позволит открыто обсуждать проблемы и принимать меры.

Однако это все внутренние задачи медицинских организаций. Но и обычные люди могут повлиять на их работу. К примеру, сейчас ведется наблюдение абсолютно за всеми аспектами работы поликлиник и больниц: начиная с немытых после предыдущего пациента рук врача и заканчивая ободранным линолеумом. Такие нарушения влияют на качество оказания услуг, и если они имеют место быть, то и обычный человек может сделать замечание.

- Сейчас во всех поликлиниках есть специальные листы, где пациент может оставить свое предложение, а руководство обязано оставить ответ, в какие сроки недочет будет устранен и кто за это отвечает, - говорит Наталья Белоцкая, заместитель министра здравоохранения Алтайского края.

Помимо этого обратная связь для пациентов есть на сайте краевого Минздрава, Росздравнадзора и Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Там же можно найти телефоны «горячей» линии.

- Если помощь не оказывается, а решить ее необходимо оперативно, то можно обратиться и страховым представителям. Теперь они есть во всех поликлиниках, - добавляет Марина Богатырева, директор ТФОМС Алтайского края.

Также консультацию можно получить по телефону «горячей линии»: 8-800-775-85-65.