Алтайские рабочие чуть не погибли при обрушении насосной станции в Новосибирске

На обрушившейся насосной станции в Новосибирске могли погибнуть рабочие из Рубцовска. Шестеро алтайских электромонтажников работали на объекте.

«Господь милостив»

Организация из Рубцовска «Контакт-108» выиграла конкурс на строительство насосной станции в июле 2019 года, подав единственное предложение на закупку. По контракту работы на участке должны быть завершены до 31 декабря 2019 года, сообщил сайту НГС гендиректор компании Евгений Шуляк.

Рабочие компании «Контакт-108» трудились на строительстве насосной станции на улице Ударной в день обрушения. К счастью, никто не пострадал.

– Господь милостив к нашему предприятию, у нас все обошлось. Мы в тот день даже не работали в этой зоне. Сейчас мы не следим за развитием событий – мы осуществляем контроль только за своими людьми, – рассказал Евгений Шуляк.

Что случилось на насосной станции в Новосибирске

По данным регионального СУ СКР, 28 августа примерно в 12:00 в Новосибирске во время строительных работ по реконструкции перекачивающей насосной станции (ПНС-2) рухнула стена старого здания. Обвалилось почти 400 кв. м конструкции. Под завалами оказались 12 человек.

В результате обрушения погибли трое работников из состава субподрядной организации: Григорий Герасимов, Андрей Григорьев, Руслан Шкотских. Еще один работник госпитализирован с переломом ноги.

Также следователи сообщали о том, что реконструкцию насосной станции и теплотрассы проводила субподрядная организация «Алькор». Подрядчиком был «Сибэнергомонтаж» – трех его представителей задержали в рамках расследования уголовного дела по факту нарушений правил безопасности.

В «Сибирской генерирующей компании», которая заказывала эти работы, выразили соболезнование родным погибших и пообещали оказать материальную помощь их семьям.

Здание обрушившейся насосной станции ввели в эксплуатацию в 1968 году. В 2016 году независимые эксперты признали его пригодным для реконструкции. Объект реконструировали при подготовке к отопительному сезону для повышения надежности теплоснабжения и в связи с присоединением новых потребителей.

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