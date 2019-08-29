Дерево–"мертвец" почти двое суток лежало на раздавленной машине

Родилась в рубашке

ЧП случилось 27 августа во дворе дома по адресу Ленина 27.

- В шесть утра я собиралась на работу, когда раздался страшный треск,- рассказала «Комсомолке» жительница Барнаула Марина Ильина. – Выглянув в окно, содрогнулась. Огромный клен грохнулся на мой «Ниссан». При этом даже ветра не было. Клен просто уже не мог сам себя держать.

- Похоже, жена родилась в рубашке, - говорит Александр, муж хозяйки пострадавшего авто. - Если бы на пять минут позднее вышла (Марина уже направлялась к дверям), то мне страшно подумать, что было бы. Слава богу, что и во дворе не было никого.

Дерево погнуло крышу автомобиля, выхлестнуло стекла, из окон торчали ветки, к носу автомобиля вообще невозможно было подойти.

В Барнауле старый клен рухнул на иномаркуФото: Личный архив

Деревья ломали крышу еще год назад

По словам Александра, еще год назад, в июле 2018-го, жильцы написали письмо в городское ЖКХ с просьбой снести или подрезать старые деревья, угрожающие жизни.

- Тогда во время урагана кленовые ветки, ломаясь, потянули крышу за ограждения,сорвали водосток, - рассказывает мужчина.

По его словам, при ветре клены-гиганты страшно трещали, ходить по двору было страшно.

В ответе, присланном из комитета по ЖКХ Центрального района, которое Александр продемонстрировал, говорится, что «в адрес МУП УК «Центральная», обслуживающего дом по адресу Ленина, 27, направлено письмо о необходимости сноса деревьев, угрожающих жилым домам и их жителям».

- Сами видите, как они «разбежались», - язвительно заметил собеседник. - Более того, после ЧП мы сразу позвонили им, чтобы приехали, убрали дерево с машины. Но лишь на вторые сутки после звонка в прокуратуру приехали. Такое ощущение, что скорее земля треснет, чем представители ЖКХ будут выполнять свои обязанности.