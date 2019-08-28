«Немного свободы»: скандально известная экс-учительница из Барнаула высказалась о новом кодексе для педагогов

Бывшая барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова одобрила новый кодекс этики для педагогов. По нововведениям, теперь они смогут выкладывать фото в купальниках в соцсетях. По крайней мере, запретов на это в документе не прописано. Напомним, ранее Татьяна была вынуждена уволиться из школы именно из-за подобных снимков.

После этой скандальной истории, прогремевшей на всю страну, сотрудники Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования начали разрабатывать кодекс. Как пишут «Известия», готовый документ уже направлен региональным властям. Так, в новой сводке правил учителям рекомендуется не размещать «информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развития детей». Речь идет о способах самоубийства, порнографии, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани.

К тому же в этическом кодексе появились пункты, касающиеся дресс-кода педагогов. Если раньше учителя должны были соответствовать деловому стилю, то сейчас нужно «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы». То есть, получается, публиковать фото в купальниках преподаватели могут.

Бывшая учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова об этих нововведениях уже наслышана. И они ее очень порадовали.

- Это хорошо, что теперь дали немного свободы учителям. Но все будет зависеть от руководителей школ, чтобы они одобрили эту свободу учителям в нерабочее время. И каждый учитель, который занимается спортом (Татьяна занимается моржеванием, - прим. ред.), мог бы делать это в удобной для него одежде. Я даже рада, что поспособствовала этому. Главное, чтобы теперь не стали еще сильнее придираться. А так, все что не случается – к лучшему, - сказала «Комсомолке» бывшая учительница.

Напомним, 38-летняя Татьяна Кувшинникова в соцсетях выложила фото в купальнике. Снимки были сделаны во время мероприятия Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи», где женщина выступала как спортсменка.

Увидев в сетях якобы «неприличные» фото педагога, кто-то из родителей пожаловался директору школы. В итоге зимой 2019 года разразился скандал, и Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за травли коллег. Сейчас жительница Барнаула работает в краевом институт повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) в методическом отделе. Туда ей помог устроиться министр образования Алтайского края Максим Костенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Доконали проверками": снявшуюся в купальнике учительницу выжили из школы

Проблемы с руководством начались после фото в коротком вечернем платье (подробности)

"Человек и закон" о скандале с учительницей из Барнаула: "Это кем нужно быть, чтобы углядеть в ее снимках эротику?"

В эфире Первого канала вышла передача "Человек и закон", в которой говорилось о буллинге и агрессии в школе, в том числе и со стороны детей и родителей к учителям (далее)

Учителя заступились за «уволенную» из-за фото в соцсети коллегу: "Нам теперь под одеялом загорать?"

- Это красивая женщина, ничего аморального она не сделала. Учителя тоже хотят, чтобы ими гордились, в том числе, родители и коллеги. Что теперь, не показывать себя в купальнике - она плавает, участвует в соревнованиях. А на пляже нам теперь под одеялом загорать? (подробнее)

Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фото в коротком платье: подборка снимков

Ей 38 лет, а выглядит на 10 лет моложе - стройная, подтянутая. Секрет в том, что занимается зимним плаванием и пропагандирует здоровый образ жизни в соцсетях. За что и поплатилась (подробнее)