На Алтае продавщица кафе предотвратила международный скандал с Японией

Эту поездку жительница Японии запомнит надолго. Место действия – алтайский город Алейск, вернее, выезд из города, где дальнобойщики и пассажирские автобусы останавливаются попить кофе и поесть чебуреков из неизвестного мяса. Своеобразная рулетка: останешься жив после них или нет. Но жительница Японии, которая направлялась к другу в Барнаул, о качестве местных продуктов не знала и без доли подозрительности решила перекусить алейскими "деликатесами".

Как представительница культуры самураев и сакуры оказалась именно на той трассе – история умалчивает. Однако перекусив в "ресторане", иностранка обронила сумку, в которой лежали все документы, деньги и другие необходимые вещи в путешествии по чужбине.

И тут в этой прекрасной истории, которую "Комсомолке" рассказал источник в правоохранительных органах, появился новый персонаж. Продавщица кафе заметила в пустующем зале сумку. Проведя мини-расследование, она заключила, что хозяйки аксессуара в округе нет. Добросовестная женщина взяла находку под опекунство и стала ждать прихода растеряхи.

Японка же, приехав в место назначения – Барнаул, стала объяснять другу, что потеряла сумку. Вернее, женщина не знала, что же все-таки произошло: вероломное хищение на территории России или обычная утеря. Так как друг иностранки совершенно не понимал японского языка, на помощь в установлении контакта пришел гугл-переводчик. Поняв причину беспокойства чужестранки, мужчина сообщил о пропаже сумки правоохранителям.

Доблестные полицейские в срочном порядке выехали на место пропажи вещицы, опасаясь возможной кражи. А ведь это привело бы к международному скандалу! Однако продавщица кафе тут же их успокоила и передала женский аксессуар в целости и сохранности.

В итоге, благодаря сотруднице общепита, сумку вернули гражданке Японии. Честный поступок, согласитесь, заслуживает уважения.

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