«Худший класс». В барнаульской гимназии грозятся разделить «неуправляемых» детей

Родители 7 «В» класса барнаульской гимназии №27 пожаловались властям города и края на то, что администрация учебного заведения за их спиной намерена разделить детей по трем другим классам параллели. Люди грозятся подключить прокуратуру, если ситуация не разрешится в их пользу.

Шесть классных за два года

Как рассказали «Комсомолке» родители, официальная причина возможного расформирования – для детей не нашлось классного руководителя. За два года у ребят сменилось три классных. Сейчас они снова остались без руководителя. Последняя классная, по словам детей, открыто говорила им о том, что ждет конца учебного года, чтобы с ними попрощаться, и даже не стала с ними фотографироваться. Семеро одноклассников за лето ушли из школы в лицей, и в результате в 7 «В» осталось 22 ученика.

– Пару дней назад в родительском чате началось распределение – кто в какой класс переходит. В параллельном «Б» классе 17 человек, но расформировать почему-то решили наш класс. Причем руками родителей. Людей вызывали по отдельности и просили: «Пишите заявления, чтобы вашего ребенка перевели в другой класс, только никому не говорите, а то число мест ограничено», – возмутился один из родителей Юрий Красильников.

Решение объединить 7 «Б» и 7 «В» педсовет школы принял еще в мае, считают барнаульцы. Места в 7 «А» и 7 «Г» собирались предоставлять по заявлениям родителей.

Гимназия №27. Фото: gimnazia27.edu22.info

– Если не писать никаких заявлений, то ребенок автоматом переходит в объединенный 7 «Б+В». Зачем надо было требовать заявления с родителей тайно – остается для нас загадкой. По факту наш класс разбежался сам. Сейчас большинство написавших заявления готовы их забрать», – говорит Юрий.

«Маленькие бандиты»

Родители учеников из 7 «В» считают, что частая смена классных руководителей стала причиной отсутствия у детей уважения к учителям. Барнаульцы называют это педагогической ошибкой гимназии. Они написали открытое обращение к педсовету учреждения с просьбой не расформировывать класс, чтобы еще больше не травмировать детей. Документ есть в распоряжении редакции.

«Между первым классным и учениками были добрые доверительные отношения. Через некоторое время руководителя заменили. Педагог не справился с естественным для подростков неприятием нового человека в их коллективе. Дети в силу своего возраста воспринимали новых педагогов как чужаков, пришедших разрушить их коллектив», – пишут родители.

Барнаульцы считают, что руководство гимназии не хочет в очередной раз искать детям классного руководителя, потому что 7 «В» считается «неуправляемым». Некоторые педагоги, по словам родителей, говорили ребятам в лицо, что они «худший класс за всю историю школы» и «маленькие бандиты».

Гимназия №27. Фото: gimnazia27.edu22.info

– Разгон класса будет очередной педагогической ошибкой. Ведь дети никуда не денутся, они будут распределены по параллели. Уверены ли вы, что те же самые дети, но уже обиженные за разгон класса, и те же самые педагоги будут улучшать взаимоотношения? Вы уверены, что поведение всей параллели не выйдет из-под контроля?, – написали люди в открытом обращении.

«Дойдем до прокуратуры»

26 августа 2019 года родителям впервые показали протокол заседания педагогического совета. В нем шла речь об объединении двух самых малочисленных классов параллели, а не разгоне одного из них.

После того, как родители обсудили эту ситуацию, стало ясно: звонили с просьбой писать заявления о переводе в другой класс не всем, документа с решением о расформировании 7 «В» никому не предъявляли. Родители 7 «Б» вообще оказались не в курсе ситуации: им права выбора другого класса не предоставляли.

– Наши дети «неудобны» руководству гимназии, и вместо признания и исправления своей педагогической ошибки руководство занялось устранением ее последствий и объекта – нашего класса», – возмущены родители 7 «В».

Копии открытого обращения переадресовали краевому минобрнауки, городскому комитету по образованию, уполномоченному по правам ребенка, депутатам АКЗС и БГД. Родители готовы обратиться в прокуратуру, если гимназия примет решение, ущемляющее права их детей.

Гимназия №27. Фото: gimnazia27.edu22.info

27 августа состоялся очередной педсовет, на котором пытались решить судьбу 7 «Б» и «В». По предварительным данным, классы не будут расформировывать. Директор гимназии Василий Пирожков отказался давать комментарии «Комсомолке» по телефону. Мы будем следить за ситуацией.

Комментарий психолога

Барнаульский психолог Елизавета Паневина считает, что расформирование класса – это самое неправильное решение в данной ситуации с психологической точки зрения:

- Основной интерес у подростков в этом возрасте – социализация, контакты со сверстниками и поиски авторитета. Эти дети долгое время находятся в травмирующей ситуации: у них нет лидера, поэтому они противопоставляют себя учителям. В данном случае школа – это проекция социума, а класс – проекция личности подростка.

Детям сейчас нужен сильный руководитель. Если им все же найдут классного, то представлять его должен самый авторитетный человек учреждения – директор школы. Если он доверительно поговорит с подростками, объяснит, что у них есть вариант учиться с этим классным или быть разделенными – они его послушают, и все будет нормально. Им сейчас важно, чтобы их услышали, чтобы им показали, что они не кучка самых ужасных детей в мире, а люди, мнение которых на что-то влияет.

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