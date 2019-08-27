Учитесь правильно ругаться: что делать, если ваши отношения трещат по швам

По статистике, в прошлом году в Алтайском крае заключили брак больше 13 тысяч пар, а чуть более 10 тысяч влюбленных развелись. О причинах разногласий в парах и о том, как не допустить разлада в отношениях, с «Комсомолкой» поделились практикующие семейные психологи Елена Афанасьева и Сергей Авдеенко.

Так, по единогласному мнению специалистов, чаще всего люди разводятся из-за недопонимания в отношениях. Спустя какое-то время после свадьбы каждый из них начинает вести себя естественно, снимаются «розовые очки», и порой это становится неожиданностью для партнера.

- В этот период, обычно это происходит через год-полтора от начала семейной жизни, появляются какие-то претензии и вопросы друг к другу. Реже это случается через три года. И еще кризисные периоды бывают через 7-8 и 15 лет совместной жизни, часто они тоже заканчивается разводом, - рассказывает Елена Афанасьева.

Чтобы плачевного исхода событий не произошло, нужно учиться принимать свою вторую половинку со всеми её (его) изъянами.

- В первую очередь, это вопрос открытости и доверия, насколько вы готовы жить с другим человеком и открываться ему. С самого начала не нужно выстраивать свое общение через какие-то манипуляции. Лучше со свадьбой не торопиться, а получше узнать друг друга. Потому что если люди не решают возникающие проблемы и не понимают друг друга, то, скорее всего, они разойдутся, не зависимо от того, официальный это брак или гражданский, - отмечает Сергей Авдеенко.

Кстати, практикующие семейные психологи уверены, что если в паре нет мыслей и разговоров о дальнейшем общем имуществе, детях и желания прожить друг с другом долгие годы, то торопиться со свадьбой не стоит.

Еще очень важно не копить в себе обиды. Нужно говорить со своим партнёром о том, что волнует, беспокоит или не нравится. И как говорится, на берегу решать все недовольства. Также очень важно, чтобы у пары были общие ценности и потребности.

И конечно, нужно правильно ругаться и мириться. Звучит парадоксально, но это тоже один из советов специалистов.

- Есть мнение про разные темпераменты у людей в парах, но главное не это. А то, насколько люди умеют слышать друг друга и договариваться. Чтобы сохранить отношения и развивать их, нужно освоить несложные способы поведения в конфликте, создать правила, как ссориться и мириться, чего большинство пар не делает. В момент ссоры, например, нужно сначала завершить свой эмоциональный поток, а потом, когда весь этот шлак из нас вышел, голова очистилась от адреналина, нужно перейти к стадии прояснения обстоятельств и только в этот момент делать выводы, - добавляет практикующий семейный психолог Елена.

К слову, если сами разобрать с проблемами в отношениях не можете, то не стоит бояться обращаться за помощью к специалистам. В последнее время семейные пары, и даже влюбленные подростки, стали все чаще ходить на парные консультации к семейным психологам. В этом нет ничего постыдного, зато такой шаг - очень хороший знак. Если пришли к специалисту вдвоем значит, отношения точно ещё можно спасти.