Алтайский следователь-маньяк может скрываться в Турции

Следователь-маньяк из Республики Алтай может скрываться в Турции. Об этом «Комсомолке» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Напомним, Александр Сатлаев отсидел 5 лет за четыре изнасилования и четыре попытки изнасилования, освободился за примерное поведение по УДО и вновь принялся за старое, изнасиловав очередную жертву в Барнауле. В настоящее время ему заочно предъявили обвинение. Насильник находится в федеральном розыске, но по нашим сведениям, в ближайшее время его должны объявить в международный розыск.

Последний раз серебристый Mitsubishi Lancer, на котором передвигался алтайский насильник, зафиксировали дорожные камеры на пути в Казахстан. В тот момент проходила процедура подачи преступника в федеральный розыск. Воспользовавшись бюрократической волокитой, Сатлаев успел беспрепятственно улететь в Анталью (курортный город в Турции). Один ли он был – не известно.

Судя по всему, дальше события могут развиваться по нескольким сценариям. Вариант первый – его в ближайшее время поймают в Турции.

- В таком случае его депортируют в Россию для предъявления обвинения и суда, так как он совершил преступление на территории РФ, - говорит юрист Сергей Веселых.

Второй возможный вариант – если он совершит очередное изнасилование в другой стране, то это будет регулироваться отдельными соглашениями по линии Министерства иностранных дел. Проще говоря, судить его будут и в Турции, и в России. А где он будет отбывать наказание – это будет решаться с помощью переговоров стран. Кстати, в России максимальное наказание за преступление – до десяти лет лишения свободы, а в Турции – 12.

Напомним, в ночь на 4 августа в подъезде дома по улице Интернациональная в Барнауле неизвестный изнасиловал молодую девушку. Подозреваемым стал Александр Сатлаев. Следователи нашли доказательства его причастности и заочно предъявили обвинение.

Сатлаев – экс-следователь, который в 2012-2013 гг. держал в страхе республиканскую столицу: суд доказал четыре изнасилования и четыре покушения на изнасилования. Сколько всего было эпизодов – неизвестно. Из шести лет лишения свободы он пробыл за решеткой пять с половиной. Выйдя на свободу в марте этого года, он перебрался из Горно-Алтайска в Барнаул, «не застегнул штаны» и вновь совершил нападение на представительницу прекрасного пола.

Кроме того, ранее появилась информация о том¸ что Александр Сатлаев причастен к четырем эпизодам изнасилований на территории Барнаула. Но данная информация в официальных источниках подтверждения не получила.

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