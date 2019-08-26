«Фонит» ли Барнаул после радиационного облака?

Неужели это правда? От новостей на прошлой неделе веяло холодом ядерной зимы. Страшилки о радиоактивном облаке, летящим от Северодвинска не на шутку раздули радиофобию. Напомним, 8 августа произошел взрыв на военном полигоне, погибли несколько человек. Тот факт, что после этого ЧП станции замера радиации (в том числе и в Залесовском районе Алтайского края) перестали передавать информацию, подлило масла в панические слухи о «втором Чернобыле».

Несмотря на то, что специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал эти слухи ахинеей, разговоры про облако и радиоактивные дожди (выпавшие даже в Сибири) до сих пор не прекращаются.

Проверяем на себе

Первым делом мы решили проверить радиационный фон рабочего кабинетаФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Чтобы проверить эти адские слухи, мы для начала решили сами походить с бытовым дозиметром по Барнаулу, посмотреть, не зашкаливает ли радиационный фон в городе. В пятницу, 23 августа у нас в руках был приборчик «SoekS 01 M».

В инструкции говорилось, что «SoekS 01 M» предназначен для измерения накопленной дозы радиации, оценки уровня радиоактивного фона и обнаружения предметов, зараженных радиоактивными элементами.

- Чаще у нас их берут для измерения возможной радиации аккумуляторов, бывших в употреблении, - пояснил Николай Панов, директор компании ПК-1, любезно предоставивший нам дозиметр. - Пользоваться им достаточно легко. Нажимаешь кнопку, появляется значение в микрозивертах. Внизу будет мигать надпись, в норме ли радиационный фон или высокий. Если что-то серьезное, появится тревожный звуковой сигнал.

Победило излучение молодоженов

В Нагорном парке была самая низкая отметка, которую мы зафиксировали.

Ну что, поехали! Первым делом мы решили проверить радиационный фон рабочего кабинета, на экране появилась надпись «подождите», стали мигать значения - от 0,12 до 0,16. «В норме» - «подмигнул» нам дозиметр. Кто-то из коллег для интереса померил себя до и после дождя. Мокрые волосы, кстати, дали чуть больше фона.

На улицах Барнаула (мы включали дозиметр на Ленинском, Привокзальной, Мало-Тобольской, Павловском тракте и т. д.), цифры колебались от 0, 08 до 0, 24. В Нагорном парке излучение от радостных молодоженов побеждало в хорошем смысле все прочие. Парочки целовались, фотографировались при радиационном фоне - всего 0,04-0,08 (эта самая низкая отметка, которую мы зафиксировали).

Ильич и старинное зеркало

У краевой администрации слегка «зафонил» каменный Ильич

У краевой администрации тоже не было сенсаций. Там слегка «зафонил» только каменный Ильич. Счетчик микрозивертов показывал - 0,24-0,34.

Любопытно, но вечером такие же цифры показало старинное зеркало в «Горной аптеке». Отходишь от него - счетчик показывает меньше, приближаешься - радиации прибавляется.

Немного озадачил дозиметр и на даче. Под яблоней излучение почему-то было больше, чем у помидоров.

Только один раз за все время эксперимента дозиметр показал 0,42 (рядом прокладывали новый асфальт) и внизу мелькнула надпись «высокий», но тут же эта цифра исчезла, появилась успокаивающаяся надпись «в норме». Тревожного сигнала ни разу не было.

«У нас радиофобия»

- Бытовые дозиметры часто страдают погрешностями, на одном и том же месте, к примеру, могут показывать диаметрально противоположные значения, - прокомментировал наши замеры Михаил Кузнецов, специалист радиологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». - Но то, что у памятника или на дороге, где прокладывают асфальт, фон был чуть повыше - это вполне объяснимо. Гравий, гранит, мрамор могут излучать радионуклиды. Да и зеркало гипотетически может.

Старинное зеркало в «Горной аптеке» показало 0,24-0,34

На вопрос, отражается ли излучение сооружений на человеке, Кузнецов ответил так:

- Если в контакте находиться с этим постоянно, то да. А если проходить мимо, или 15 минут рядом ждать транспорта и т.д., то это никоим образом не отразится.

- Все здания, прежде чем сдаются, проходят радиологическое обследование, - подчеркнул собеседник. Вообще нашей лабораторией замеры ведутся ежедневно. И стационарно, и на выездных объектах. Если есть подозрения, необходимо использовать аппаратуру с более широкими возможностями.

О подробностях замеров и их значениях Кузнецов рассказывать не стал.

- У нас уже есть несколько запросов от СМИ на эту тему, присылайте и вы, - посоветовал Михаил Сергеевич.

- Понятно, что у нас народ напуган радиацией, - заметили в центре гигиены и эпидемиологии не для протокола. - Чернобыль был, Семипалатинск, но то, что происходит с этим слухами про «облако» - это сильно раздутая, искусственно созданная информация, причин для беспокойства нет.

«Опасаюсь за Митрополита»

Наталья Троценко, бывший главный специалист по медико-биологическим вопросам в управлении радиационной реабилитации, поделилась с «КП» особым мнением:

- Если радиационный фон и поднимался, то у нас сделают умное лицо и никогда ничего не скажут. Интересно, почему наша Залесовская станция, которую запускали с помпой, вдруг не передает данные? Если радионуклиды были принесены, они уже выпали в виде осадков. Причем они никогда не выпадают равномерно, всегда пятнами. Я лично в этой ситуации беспокоюсь только за Митрополита Сергия и вертолетчика, которые именно 15 августа летали с иконами над краем. В идеале, надо было их сразу просканировать, теперь, как говорится только молиться …

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