Как выбрать качественную и безопасную школьную форму

Школьные базары и ярмарки уже распахнули свои двери, то тут, то там реклама пестрит различными «выгодными» предложениями собрать ребенка в школу. И заботливые родители стремятся заблаговременно завершить хлопоты по подготовке своего чада к 1 сентября и новому учебному году. Но всегда ли хватает знаний самим мамам и папам, как это сделать не просто быстро и качественно, но и безопасно для своего ребенка? Ведь от того, из чего, к примеру, пошита одежда для школы, зависит как внешний вид ученика, так и его здоровье. Поэтому давайте разбираться, как грамотно выбрать безопасную школьную форму.

Должен быть сертификат

Как выбрать качественную и безопасную школьную формуФото: Евгения ГУСЕВА

По регламенту, вся одежда распределена на три категории: одежда и изделия 1-го, 2-го и 3-го слоев. К одежде и изделиям первого слоя относятся те предметы гардероба, которые напрямую соприкасаются с кожей. То есть речь идет о нижнем белье, колготках, носках. Вторым слоем называют вещи, ограниченно контактирующие с кожей: рубашки, сорочки, брюки, свитера, костюмы. Третий слой – это верхняя одежда: куртки, пальто, пуховики, плащи, шубы и т.д. И школьная форма относится преимущественно ко второму слою.

Перед тем, как она попадает на прилавки и витрины магазинов, она проходит сертификацию. Порядок этой процедуры регулирует техрегламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». В ходе сертификации предметы одежды, предназначенной для школьников, проводится проверка различных показателей и характеристик – токсичность, воздухопроницаемость, гигроскопичность и ряд других. При покупке просите соответствующий сертификат – этот документ вам обязаны предоставить по первому требованию.

Смотри этикетку

Как выбрать качественную и безопасную школьную формуФото: Евгения ГУСЕВА

При выборе школьной формы в первую очередь необходимо обращать внимание на маркировку одежды, которая наносится на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку или листок-вкладыш. Как гласит тот же техрегламент, маркировка должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации и обязательно содержать следующие сведения:

· наименование страны изготовления изделия;

· наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

· наименование изделия;

· дату изготовления (месяц, год);

· единый знак обращения на рынке;

· срок службы продукции (при необходимости);

· гарантийный срок службы (при необходимости);

· товарный знак (при наличии);

· вид и процентное содержание натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия;

· размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции;

· символы по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Информация должна быть представлена на русском языке, для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита. Если изделие не имеет маркировки, то от его покупки лучше отказаться.

Что можно оценить сразу в магазине?

Как выбрать качественную и безопасную школьную формуФото: Рамиль ГАЛИ

Выбирая школьную форму, будьте особенно внимательны. Ведь речь идет об одежде, в которой ваш ребенок проведет большую часть года, и очень важно, чтобы она была качественной и удобной. Поэтому в магазине при выборе изделий обратите внимание на ряд признаков:

- Ткань, из которой шьется форма, должна частично состоять из шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов. Школьная форма в идеале должна быть из хлопка и льна для осени и весны, из шерсти и кашемира - для зимы.

- Если на ярлыке будет указан значок «химчистка», то лучше отказаться от такой одежды для ребенка. Химические вещества могут быть вредны для здоровья школьника.

- Крой и размер. Изделие должно соответствовать силуэту, пропорциям ребенка. Тесная юбка или брюки приведут к болям в животе. Тесные рубашки, сарафаны, жилеты, пиджаки нарушат дыхание, и ребенок будет перегреваться из-за отсутствия вентиляции под одеждой.

- Швы и строчки. Не должно быть пропусков, натяжения или слабины материала и нитей в строчках, искривления швов.

- Аромат. Резкий запах говорит о содержании в текстильных материалах вредных или опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.

- Устойчивость окраски. Если изделие красит руки, или на белой хлопчатобумажной ткани после контакта с одеждой остаются следы красителя, то такая одежда может быть небезопасной.

Доказательством безопасности одежды может служить наличие документов - декларации о соответствии изделия и сертификат соответствия. Их продавец обязан предъявить по первому требованию потребителя.

Возврат одежды

Фото Маргариты Ларютенко

Помните, что вы всегда можете вернуть товар надлежащего качества. Закон о защите прав потребителей гласит: если форма не подошла ребенку по фасону, расцветке или же размеру, но не была в употреблении и сохранен ее товарный вид, потребительские свойства, фабричные ярлыки, то покупатель имеет право обменять ее на аналогичный товар (за исключением бельевых и чулочно-носочных изделий) в течение 14 дней, не считая дня покупки. В случае, если вдруг аналогичный товар в продаже отсутствует, покупатель вправе потребовать возврата уплаченной за школьную форму суммы.

А вот если в изделии обнаружились недостатки, тут уже потребитель по своему выбору вправе настаивать на:

· замене на новый товар;

· уменьшении покупной цены;

· незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

· расторжении договора купли-продажи и возврата уплаченных денежных средств за товар.

По вопросам защиты прав потребителей вы можете обратиться по адресу г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47, а также по телефону 8 (3852) 504-061.