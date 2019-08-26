На барнаульской мусорке нашли мертвого ребенка

Утром 26 августа в Барнауле в мусорном контейнере обнаружили труп новорожденного ребенка. На месте работают следователи. Это уже второй вопиющий случай: ранее в одном из подъездов многоэтажки в Бийске обнаружили мертвую 11-месячную девочку.

В этот раз бездыханное тельце нашел местный житель во дворе одного из многоэтажных жилых домов Ленинского района. Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева корреспонденту «Комсомолки», предварительно внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится доследственная проверка. Родителей малыша пока что установить не удалось.

Напомним, утром 28 июля в одном из подъездов жилого дома в Бийске местные жители также обнаружили труп младенца. Тело ребенка было завернуто в полиэтиленовый пакет. Практически сразу было установлено, что происшествие носит криминальный характер, поэтому следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Позже следователи нашли и допросили мать убитой девочки. Женщина была задержана в качестве подозреваемой. По версии следствия, вечером 27 июля будучи пьяной она пыталась успокоить свою дочь. Уж каким способом – только ей известно. Однако утром женщина обнаружила, что девочка скончалась, после чего не придумала ничего лучше, чем положить тело дочки в полиэтиленовый пакет и отнести в подъезд одного из жилых домов города…

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