2019-08-26T11:03:02+03:00
Общество

Чудеса иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»: что дает молитва

26 августа отмечается день иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» - святыня находится на Алтае
САПОЖКОВА Александра
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Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» в БарнаулеИкона Божией Матери «Умягчение злых сердец» в БарнаулеФото: пресс-службы Барнаульской епархии
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Чудотворная икона Божией Матери "Умягчение злых сердец", которую почитают 26 августа 2019 года, находится на Алтае. Святыню из поселка Бачурино Московской области доставили 22 августа в Покровский кафедральный собор Барнаула, где ее встретил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

В Барнаульской епархии рассказывают, что эта икона - особо чтимая православная святыня. Лик мироточит и кровоточит на протяжении 21-го года.

- От иконы исходит благодать, которая совершает чудеса и исцеления, - говорят священнослужители. - Молитва перед этой иконой приносит мир в семьи, у бездетных пар рождаются дети. Посещение чудотворный иконы приносит свет и радость. Люди чувствуют, что их душевные и телесные страдания облегчаются, что сердца их умягчаются.

Слава об этой иконе вышла далеко за за пределы России. Она побывала на Украине и в Белоруссии, в Чехии, США, Австралии, Италии, Германии. Пять раз чудотворный образ посетил Афон (священную гору в Греции).

Где помолится иконе на Алтае

26 августа в 16.30 икона прибывает в Казанский храм Бийска.

28 августа в 8.30 в Успенском соборе Бийска состоится литургия. Затем:

- в 12.00 отбытие в село Целинное.

- в 15.00 отбытие в ело. Бочкари.

- в 17.00 - отбытие в Заринск.

29 августа икона прибывает в барнаульский Знаменский женский монастырь.

Утром 30 августа в 6.15 святыню увезут в аэропорт.

Кстати

Говорят, что перед тем, как затонула подлодка "Курс", руки и шея Богородицы на этой иконе покрылись крохотными ранками, на левом плече появилась красная язвочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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