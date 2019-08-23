44 тысячи рублей списали приставы с жительницы Барнаула, перепутав ее с тезкой-должницей

Наталья Соколова из Барнаула однажды не смогла расплатиться банковской картой в магазине. Позвонив в банк, она узнала, что с ее счета сняли деньги судебные приставы. Вот ведь оказия – она им ничего не была должна… Как оказалось, виной всему стала ее полная тезка из Новосибирской области, у которой накопились долги. Приставы должны были списать деньги со счета этой дамочки, однако промахнулись и списали со счета ее полной тезки из Барнаула…

- Виной всему исполнительный лист, который был предоставлен Новокузнецком относительно моей однофамилицы с такой же датой рождения. Запрос был сделан относительно Соколовой Натальи Владимировны, проживающей в Новосибирской области, село Прямское, - рассказала жительница Барнаула Наталья Соколова.

Банк списал деньги по статье 6 федерального закона № 229 «Об исполнительном производстве», согласно которому по требованию судебного пристава государственные органы, органы местного самоуправления и организации должны выполнять требования пристава-исполнителя.

Тем не менее, у Натальи Соколовой не было ни задолженностей, ни штрафов. Но в итоге случившегося недоразумения жительнице Барнаула пришлось доказывать, что она, как говорится, не верблюд. В ход пошли всевозможные факты - у двух Соколовых разное место регистрации и разные паспортные данные. Различия в данных должны были разглядеть еще в банке…

В итоге Наталья Соколова все-таки доказала новокузнецкому приставу свою невиновность, деньги пообещали вернуть на счет. Юристы отмечают, что после возврата средств можно отсудить у банка моральную компенсацию за подобный инцидент. Как оказалось, подобные казусы могут случаться по невнимательности банковских работников. Причем, чем популярнее ваша фамилия, тем больше вероятность ошибки. Но полное совпадение ФИО клиентов банка все же случается нечасто.

- Несмотря на законы, регулирующие деятельность судебных приставов-исполнителей, ошибок на практике избежать невозможно, и, к сожалению, в последнее время случаи ошибочного списания денежных средств судебными приставами с банковских карт граждан происходят все чаще. Объяснить это можно большим объемом работы, загруженностью кадрового состава, нехваткой опыта, отсутствием должной квалификации молодых сотрудников, а также «текучкой», - рассказал юрисконсульт Илья Решетников.

Подсказка КП

Что делать в подобных ситуациях

- Во-первых, рекомендуется обратиться в реестр исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов и найти информацию о вашем судебном приставе-исполнителе и расположении отдела судебных приставов, который производил взыскание. Во-вторых, навестить пристава-исполнителя, чтобы установить, правомерно ли списание денежных средств с вашей карты, - пояснил юрисконсульт Илья Решетников. – Также не стоит забывать, что незаконные действия или бездействия пристава-исполнителя, нарушающие ваши права и законные интересы, можно обжаловать. Жалоба на постановление направляется старшему судебному приставу.