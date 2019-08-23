Дайверы нашли рядом с алтайским «Титаником» образ мифического животного

Работники Алтайского биосферного заповедника погрузились к затонувшему «Ирбису». Это теплоход, который называют алтайским «Титаником», он затонул в Телецком озере. Дайверы поделились снимками со дна и рассказали подробности об исследованиях.

Тайны «Титаника»

В прошлом году на дне Телецкого озера дайверы заметили образ старца, который алтайские шаманы ассоциировали с приходом конца света. Но пока мы все живы, специалисты продолжают исследовать дно водоема. На этот раз они обнаружили странные сходства сразу нескольких камней с головой льва и даже дракона. Мифическое животное символизирует мощь, силу и огромный сгусток энергии. Огнедышащие также считаются воплощением природных сил, поэтому их «появление» на дне Алтая может быть не случайно. Не зря Алтай считается местом силы и средоточием природной энергии.

Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев, Татьяна Клименко

- Из последних фотографий заметно, что около затонувшего «Ирбиса» присутствует образ, похожий на голову дракона или льва. Но все объяснимо: камень попросту оброс водорослями и при должном свете похож на голову, - рассказала дайвер Татьяна Клименко.

Теплоход «Ирбис» был построен в далеком 1969 году, он совершал перевоз грузов, а по совместительству работал «буксировщиком» катеров и теплоходов. Судно вмещало до 10-15 тонн груза. Время от времени на «Ирбисе» перевозили людей, максимум 12 пассажиров. Потерпел крушение алтайский «Титаник» в 1993 году в Камгинском заливе озера, после этого стали появляться мифы о судне, которые придумали местные жители.

Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев, Татьяна Клименко

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