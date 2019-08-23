Рвет и рвет! Жителей Косихи замучили бесконечные коммунальные аварии

Небольшая улица Мира в селе Косиха не просыхает. По ней постоянно текут ручьи, образуются слякоть, опасные глубокие ямы и небольшие болотца – впору лягушек разводить. Надоевшая вода пробирается и во дворы местных жителей, которые уже не знают, куда бежать за «спасательным кругом».

Трубы рвутся, как нитки

- Страдают в основном жители трех домов – №9 ,11 и 13. У меня, например, стены погреба уже мокрые! - возмущается Зинаида Култышева. - Возле соседки образовалось болото – ни проехать ни пройти. У других соседей канализацию затопило и пол-огорода - вся тыква вымокла! А в прошлом году посередине улицы была промоина шириной полтора квадратных метра, до дна палка не доставала. Туда скорая попала, а мы все боялись, что человек попадет. Ребенок мог легко утонуть!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/727439" frameborder="0"></iframe> Село Косиха.Автор: Оксана Музоватова

Эти неприятности косихинцы терпят уже давно. Дело в том, что водопроводная система в селе, как и во всем районе, изношена до предела. Трубы рвутся, как нитки, сразу в нескольких местах, вода выходит на поверхность, размывая грунт. Пока латают одни дыры, тут же появляются другие.

- И каждый порыв ремонтируют по 1,5-2 месяца! – рассказывает Зинаида Михайловна. – А начальник нашего ЖКХ (МУП «Коммунальные системы», - прим.ред.) Никита Карманов только руками разводит: ничем помочь не могу, у меня таких порывов одновременно 35 по селу. И каждый раз столько.

Для жителей улицы Мира «спасательным кругом» станет лишь замена трубы. С этой просьбой они уже обращались и в администрацию, и в «Коммунальные системы».

- Но нас только «пинают» туда-сюда. Обещали еще в прошлом году центральную трубу положить, но ничего в итоге не сделали. Нынче дело уже к зиме. А ведь и в морозы по улице текли ручьи. Мы уже отчаялись и не знаем куда обращаться, - разводят руками местные жители.

Денег нет, но вы держитесь

Фото Оксаны Музоватовой

Главный инженер МУП «Коммунальные системы» Никита Карманов назвал ситуацию с водоснабжением «обычной и привычной» (и слегка преувеличенной - по его словам, во дворы, погреба и огороды вода не заходит). А причина, по которой не могут разрешить проблему, тривиальна - отсутствие техники и денег.

- Это обычное дело, у нас такая ситуация по всему району. Уже привыкли. Есть порывы, которые год (!) бегут. На улице Мира труба рвется буквально через каждые два-три метра. Мы раскопаем, отремонтируем, и опять порыв. Ремонт идет с длительными затяжками, так как в коммунальном хозяйстве нет техники, кроме УАЗа и автокрана для замены глубинных насосов. Все об этой проблеме знают, - сказал он.

По словам главного инженера, предприятие неоднократно обращалось в администрацию с просьбой выделить деньги на капремонт. И как нас заверил глава администрации Косихинского района Константин Татарников, в этом году капремонт наконец-то случится. Правда, пока только на улице Мира.

- По этой улице принято решение – будем закупать трубу и на следующей неделе приступим к замене участка водопровода. Трубу возьмем в долг с рассрочкой платежа, потом постепенно рассчитаемся, - сообщил глава.

Сами «Коммунальные системы» не в состоянии делать какие-то закупки - по словам Константина Татарникова, они работают в убыток и вполне могут подойти к банкротству. То есть повторить судьбу предыдущего местного коммунального предприятия.

- Платежи населения слабые, тарифы низкие. Поэтому покупать технику не на что. Программы краевой по обеспечению техникой нет. Варианты, как решить проблему, пока не можем найти, - отметил глава администрации.

«Комсомолка» обратилась с просьбой разрешить проблему в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Мы будем следить за развитием ситуации.

Читайте также:

По алтайскому селу Косиха в аномальные морозы текут ручьи

Жители Косихи Косихинсого района пожаловались на то, что в селе с 22 января не могут устранить коммунальные аварии. По их словам, из-за аномальных морозов произошло четыре (возможно, и более) порыва водопровода. В итоге по улицам разливаются лужи, превращаясь в каток (подробнее)