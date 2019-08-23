2019-08-22T17:22:50+03:00
Общество

Рвет и рвет! Жителей Косихи замучили бесконечные коммунальные аварии

Водопроводная система в селе изношена до предела, предприятие ЖКХ - на грани банкротства
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Фото Оксаны МузоватовойФото Оксаны Музоватовой
Изменить размер текста:

Небольшая улица Мира в селе Косиха не просыхает. По ней постоянно текут ручьи, образуются слякоть, опасные глубокие ямы и небольшие болотца – впору лягушек разводить. Надоевшая вода пробирается и во дворы местных жителей, которые уже не знают, куда бежать за «спасательным кругом».

Трубы рвутся, как нитки

- Страдают в основном жители трех домов – №9 ,11 и 13. У меня, например, стены погреба уже мокрые! - возмущается Зинаида Култышева. - Возле соседки образовалось болото – ни проехать ни пройти. У других соседей канализацию затопило и пол-огорода - вся тыква вымокла! А в прошлом году посередине улицы была промоина шириной полтора квадратных метра, до дна палка не доставала. Туда скорая попала, а мы все боялись, что человек попадет. Ребенок мог легко утонуть!

Село Косиха.Автор: Оксана Музоватова

Эти неприятности косихинцы терпят уже давно. Дело в том, что водопроводная система в селе, как и во всем районе, изношена до предела. Трубы рвутся, как нитки, сразу в нескольких местах, вода выходит на поверхность, размывая грунт. Пока латают одни дыры, тут же появляются другие.

- И каждый порыв ремонтируют по 1,5-2 месяца! – рассказывает Зинаида Михайловна. – А начальник нашего ЖКХ (МУП «Коммунальные системы», - прим.ред.) Никита Карманов только руками разводит: ничем помочь не могу, у меня таких порывов одновременно 35 по селу. И каждый раз столько.

Для жителей улицы Мира «спасательным кругом» станет лишь замена трубы. С этой просьбой они уже обращались и в администрацию, и в «Коммунальные системы».

- Но нас только «пинают» туда-сюда. Обещали еще в прошлом году центральную трубу положить, но ничего в итоге не сделали. Нынче дело уже к зиме. А ведь и в морозы по улице текли ручьи. Мы уже отчаялись и не знаем куда обращаться, - разводят руками местные жители.

Денег нет, но вы держитесь

Фото Оксаны Музоватовой

Фото Оксаны Музоватовой

Главный инженер МУП «Коммунальные системы» Никита Карманов назвал ситуацию с водоснабжением «обычной и привычной» (и слегка преувеличенной - по его словам, во дворы, погреба и огороды вода не заходит). А причина, по которой не могут разрешить проблему, тривиальна - отсутствие техники и денег.

- Это обычное дело, у нас такая ситуация по всему району. Уже привыкли. Есть порывы, которые год (!) бегут. На улице Мира труба рвется буквально через каждые два-три метра. Мы раскопаем, отремонтируем, и опять порыв. Ремонт идет с длительными затяжками, так как в коммунальном хозяйстве нет техники, кроме УАЗа и автокрана для замены глубинных насосов. Все об этой проблеме знают, - сказал он.

По словам главного инженера, предприятие неоднократно обращалось в администрацию с просьбой выделить деньги на капремонт. И как нас заверил глава администрации Косихинского района Константин Татарников, в этом году капремонт наконец-то случится. Правда, пока только на улице Мира.

- По этой улице принято решение – будем закупать трубу и на следующей неделе приступим к замене участка водопровода. Трубу возьмем в долг с рассрочкой платежа, потом постепенно рассчитаемся, - сообщил глава.

Сами «Коммунальные системы» не в состоянии делать какие-то закупки - по словам Константина Татарникова, они работают в убыток и вполне могут подойти к банкротству. То есть повторить судьбу предыдущего местного коммунального предприятия.

- Платежи населения слабые, тарифы низкие. Поэтому покупать технику не на что. Программы краевой по обеспечению техникой нет. Варианты, как решить проблему, пока не можем найти, - отметил глава администрации.

«Комсомолка» обратилась с просьбой разрешить проблему в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Мы будем следить за развитием ситуации.

Читайте также:

По алтайскому селу Косиха в аномальные морозы текут ручьи

Жители Косихи Косихинсого района пожаловались на то, что в селе с 22 января не могут устранить коммунальные аварии. По их словам, из-за аномальных морозов произошло четыре (возможно, и более) порыва водопровода. В итоге по улицам разливаются лужи, превращаясь в каток (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Барнауле жители новостройки не могут подъехать к своему дому
На Алтае более трех месяцев разыскивают пропавшую 33-летнюю женщину
Погода в Барнауле 23 августа: дождь, гроза
Житель Камня-на-Оби попытался из ружья застрелить мужчину
Пожилой инвалид не смог выйти из горящей квартиры
Барнаулец зарезал возлюбленную из-за подозрений в краже денег
Аварийные деревья вырубят в Барнауле
В Бийске единороссы сорвали заседание городской думы
МЧС предупреждает о надвигающейся грозе
В Рубцовске признали аварийной школу
Из барнаульских торговых центров уйдет «Ашан»
ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов
На улице Сизова ремонтируют колодцы
Льготную ипотеку в Алтайском крае получили 94 семьи
Движение на трассах перекроют из-за колонн военных
Светофоры отключат в Барнауле
Чудотворная икона Божией Матери прибыла на Алтай
Дожди и грозы пришли на Алтай
Сложные исследования для уточняющей диагностики рака теперь можно проводить на Алтае
Губернатор Виктор Томенко недоволен темпами строительства и ремонта школ
ВТБ Лизинг передал клиенту первый электромобиль
293 студента зачислено в Алтайский медуниверситет на целевую форму обучения
"Вопиющий случай". В алтайском СКР прокомментировали дело деда, утопившего внука
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»
Жителям Алтайского края разрешат собирать валежник на территории нацпарка
Более 80 млрд рублей составили отчисления жителей Алтайского края с начала года
Строительство образовательных учреждений продолжается на Алтае