2019-08-22T12:00:04+03:00
Происшествия

«Ублюдок - ты труп»: в Заринске вредитель портит авто надписями-угрозами

От его рук пострадали уже несколько машин
БОРЗОВ Денис
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Первый пострадавший автомобиль. Фото: Александр БорисенкоПервый пострадавший автомобиль. Фото: Александр Борисенко
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В Заринске за последние две недели произошло несколько случаев, когда неизвестные «раскрасили» автомобили непотребными надписями и угрозами.

Иномарки под ударом

Угрозы и оскорбления появились на иномарках, которые были припаркованы в разных частях города. Первый случай произошел прямо у отделения полиции. На лобовом стекле автомобиля Nissan Teana злоумышленники аккуратно вывели нецензурные надписи, а на капот залили остатками краски. Подобный же случай произошел с машиной и у автовокзала.

Точка кипения настала в среду, 21 августа, когда очередной автовладелец утром увидел на своем автомобиле угрозы. На белой иномарке Toyota Gaia было выведено черными буквами: «Ублюдок ты труп». Помимо прочего, краской облили лобовое стекло и автомобильные номера. Инцидент случился на ул. Металлургов рядом с магазином «Орхидея».

Фото: Заринск рулит

Фото: Заринск рулит

Жители Заринска выдвинули несколько версий. Первая - таким образом просто развлекаются подростки. Вторая - дело рук кредиторов или коллекторов. Тем временем, правоохранительные органы уже начали проводить проверку.

- В отделение полиции уже обратились пострадавшие. Зафиксирован факт порчи имущества, уже определяется размер ущерба. Одно обращение уже находится в обработке, сотрудниками полиции ведется проверка, - рассказала замначальника отдела информации и общественных связей подполковник внутренней службы Регина Шорохова.

Что грозит «художникам»

Если ущерб, причиненный автомобилям, оценят больше, чем в пять тысяч рублей, будет возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). В таком случае существует два исхода – либо штраф до 40 тысяч рублей и принудительные общественные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: Заринск рулит

Фото: Заринск рулит

ИСТОЧНИК KP.RU

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