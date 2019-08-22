Бийский сталкер нашел в заброшенном особняке банку с золотыми коронками

Бийчанин Геннадий Печенькин уже 10 лет занимается экскурсиями по заброшенным зданиям памятников культурного наследия, старых военных баз и бункеров. За время сталкерства он не раз сталкивался с опасными ситуациями, но серьезных травм так никто и не получил. Впервые он заинтересовался заброшенными объектами, когда гулял с друзьями в лесу.

- Мы наткнулись на мрачную заброшенную пятиэтажку, было немного страшно, а так как я любитель ужастиков - еще и интересно. Мы сразу же исследовали ее от подвала до крыши, после этого зародилось мое хобби - сталкер, - рассказывает блогер Геннадий Печенькин.

Люди с подобными интересами любят погружаться в атмосферу былой эпохи, находить отголоски советского периода и следы ушедшей культуры. Со временем они находят более опасные, но в то же время эксклюзивные места и изучают их историю. Также своей исследовательской группой они посещают ранее засекреченные локации, о координатах которых не принято говорить в сталкерском сообществе.

Золотые зубы и мистика

В подвале одного из заброшенных особняков Бийска блогер обнаружил банку с золотыми коронками от зубов. Находку сочли крайне странной, но из соображений совести и по принципам сообщества (не брать ничего с заброшек) ее оставили на месте, лишь зафиксировав находку на камеру. Но буквально на следующий день с Геннадием произошел мистический случай, который он связал именно с находкой.

Исследование бункера. Фото: Геннадий Печенькин

- Я возвращался домой с работы и на пути встретил мужика, он встал на проходе и не давал мне пройти. Он двигался передо мной в те же стороны, что и я, на мой вопрос: «Что вам надо?» не произнес ни слова. Я уже хотел его оттолкнуть, но он быстро нагнулся ко мне и во весь рот улыбнулся, после сразу убежал. Во время улыбки я заметил, что у него весь рот был в золоте, странное совпадение, - рассказывает Геннадий Печенькин.

Урбантуризм

Свои походы по заброшенным муниципальным и частным объектам сталкеры называют урбанистическим туризмом. Геннадий побывал почти во всех забытых местах Бийска, самые известные из которых - заброшенная турбаза «Алтай», бийское бомбоубежище, военный бункер СССР, замок купца Фирсова, полевая ракетная база, особняк купца Кричевцева. Обо всех этих местах слагают легенды и мистические истории. Часто они овеяны мифами об оставленных травмированных сталкерах, упавших с большой высоты поисковиков, которые в дальнейшем «путают и кошмарят» следующих туристов.

Причем не во все места легко попасть: некоторые из них находятся далеко от населенных пунктов, почти все – под охраной, закрыты и не ждут гостей. Сталкеры договариваются с собственниками, иногда не совсем легально находят ключи от зданий.

- Пытался договориться с администрацией города, чтобы пускали снимать на объекты, находящиеся в муниципальной собственности. Им нужно предоставить адреса всех зданий, потом они сообщат о своем решении, - делится Геннадий. - Собственники не готовы показывать здания изнутри, если пускают, то только по определенному маршруту, и если шаг сделаешь не в том направлении, то сопровождающие злятся и кричат.

Экскурсия на заброшенную военную базу. Фото: Геннадий Печенькин

Бывает, что сами охранники не против поучаствовать в экспедиции и поделиться байками о странных событиях, которые происходят на объектах. Например, в одном из бункеров исследовательская группа находила человеческие останки, в другой – загадочные советские игрушки.

На очереди у блогера-сталкера освоение барнаульских заброшенных зданий, а больше всего он хочет побывать в бункере Горбачева. Это легендарное место на западе Беларуси, об экскурсии в которое мечтают почти все урбантуристы. Также Геннадий хочет всячески содействовать восстановлению памятников архитектуры, в частности, особняка Фирсова. Блогер считает его главным историческим строением Бийска.

Техника безопасности

Путешествие по заброшкам чревато травмами, особенно для неподготовленных людей. Учитывая, что блогер проводит экскурсии для желающих, опасность для урбантуристов возрастает. Поэтому команда старается обезопасить себя от несчастных случаев.

- Сначала я один проверяю опасность объектов, и если ничего не угрожает здоровью, то только тогда начинаем исследование. К примеру, спускаясь в ракетную шахту, я оставил своих коллег наверху, так как лестница была старая, ржавая, а местами и вовсе отсутствовала. К тому же известно, что годом ранее с нее уже срывался металлоискатель, оттуда он так и не выбрался, - делится Геннадий Печенькин.

Кстати

Подробнее ознакомиться с видеоэкскурсиями можно на ютуб-канале блогера «В ГОСТЯХ У ПЕЧЕНЬКИ». Пока на нем несколько тысяч подписчиков и он почти не приносит денег, доходы с канала - только пожертвования подписчиков и экскурсии.

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