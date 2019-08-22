Школа или родители: кто должен покупать рабочие тетради

Специалисты профильных ведомств Алтайского края накануне старта нового учебного года дали разъяснение: кто же все-таки должен покупать рабочие тетради для школьников и нужны ли они на самом деле.

Решение за школой

Как только заканчивается учебный год, на родительском собрании обсуждается целый список того, что нужно купить к следующему году. И, как правило, в этом списке – рабочие тетради. Многие родители часто возмущаются, ведь стоят эти рабочие тетради не дешево…

- Если в перечне образовательная организация указывает необходимость тетрадей, значит именно она и должна обеспечить детей этими тетрадями. Если своим локальным актом организация указывает только учебники, то тетради идут добровольно, при условии, что родители этого хотят, - объясняет Андрей Муль, председатель комитета по образованию города Барнаула. – Школа сама определяет, есть ли возможность к конкретному учебнику купить рабочие тетради.

По словам специалиста, рабочая тетрадь в первую очередь служит для того, чтобы помочь педагогу, а никак не дополнительная нагрузка.

- Ни один учитель не может выйти к родителям и сказать, что надо купить тетради. Речь идет об учебно-методическом комплексе, - подтверждает Лариса Терновая, заместитель министра образования и науки Алтайского края. – Он состоит из учебника и прилагающихся к нему методических пособий. Тетради либо в этом комплексе, либо вне его. Если образовательная организация закупает учебники, то закупает и тетради. Если нет, значит, тогда тетради родителями не покупаются.

Иные рабочие тетради не являются обязательными и приобретаются родителями (либо законными представителями) исключительно на добровольной основе самостоятельно.

Зрение не упадет

Что касается учебников, то они постепенно заменяются с бумажных на электронные.

- Нельзя сказать, что это полностью подмена. У нас есть такие предметы, как музыка, технология, физическая культура и учебники по ним обязательно должны быть в комплекте. Но достаточно часто дети их не используют в полном объеме, - говорит Терновая. – Поэтому в этом случае электронный вариант, как для школы, так и для родителей выгоден. Что касается основных предметов, то речь идет о параллельном использовании. Нельзя сказать, что электронный учебник полностью заменит бумажный вариант. Такого практически не бывает.

В Барнауле уже пару лет работают экспериментальные площадки, которые постепенно переходят на электронный формат учебников. Как показывает время, опыт вполне можно признать положительным.

- Сегодня это очень интересно для детей. Формат для них необычен и поэтому они с удовольствием работают, - говорит Лариса Станиславовна. - Обыватели на самом деле не совсем понимают, что это такое электронный учебник. Это не электронная книга. Это целый комплекс, включая всевозможные фильмы, презентации, весь учебный материал. Поэтому дети 21 века с такими учебниками на «ты».

Причем эти электронные учебники полностью соответствуют все требованиям, в том числе гигиеническим. Родителям не стоит беспокоиться, что используя его много и часто, ребенок испортит зрение.

- В течение всех 40 минут урока учебник не используется. Он используется только в рамках СанПиН конкретное время. В каждом классе по-разному, 15-20 минут, в зависимости от возраста ребенка, - добавляет Лариса Терновая.

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