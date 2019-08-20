Ушел из жизни известный политический деятель Анатолий Острягин

19 августа 2019 года на 70-м году жизни скончался Анатолий Иванович Острягин - известный общественный и политический деятель, депутат Госдумы пятого созыва, заслуженный геолог РФ, казачий атаман и генерал. Похоронят Острягина в Барнауле, на Булыгино-Кировском кладбище. Прощание с Анатолием Ивановичем состоится 22 августа с 11.00 до 13.30 в храме Святителя Димитрия Ростовского (Барнаул, пл. Спартака,10).

Последние годы он жил на Алтае. А во время одной из наших последних встреч с восхищением сказал: «Я могу позволить себе жить где угодно, но моя душа здесь. Оглянись – разве можно не любить эти березы, эти поля, эти реки? Алтай – великий!». Великой была и душа этого человека. С одной стороны - настоящий сибиряк со стальным характером, скажет – как отрежет и возражать бесполезно. И ведь всегда оказывался прав – вот она, житейская мудрость. С другой стороны – несмотря на всю внешнюю суровость, в душе он был очень чувствительным человеком: однажды я наблюдала, с каким умилением он в санатории кормил белок – орешки для них всегда были в его кармане. Или как заботился о саженцах облепихи, представляя в будущем облепиховый сад…

- Ты еще молодая, но запомни: главное в жизни – быть честным с самим собой. Порой это сложнее всего, - говорил он.

Это был по-настоящему выдающийся человек. Тот, у которого есть чему поучиться. Сколько всего он понастроил в своей жизни. А строить он любил и умел. Он из тех, про жизнь которых потом пишут книги. Однако про Острягина такую книгу написали еще при жизни. Автором исторического романа в двух томах «Сибирский атаман» стал писатель из Камня-на-Оби Владимир Липовцев. В предисловии он пишет про жизни Анатолия Ивановича:

«Путь трудный, тернистый, от ступеньки к ступеньке, где не было ни поддержки, ни подставленной дружеской руки, где будущий казачий атаман извилистую дорогу жизни торил сам, надеясь на знания, умения, опыт, а, главное, на свое стремление идти вперед к намеченной цели.

Нелегка судьба сибирского атамана. Были семейные трагедии, была горечь утрат, были личные неурядицы, но со временем Острягин пересилил, поставив все на свои места. Я рад, что в моей жизни повстречался такой человек, шагающий твердой поступью к намеченной цели. От простого рулевого – моториста до депутата Государственной думы. От речника Моряковского Затона до заместителя губернатора Ямало- Ненецкого национального округа. От простого сельского парня до главы администрации Пуровского района. От казачка небольшого поселения до атамана Сибирского казачества. От босоногого мальчугана с берегов реки Кии до почетного гражданина города Тарко-Сале.

Острягин Анатолий Иванович добрый и отзывчивый отец. Состоял в двух браках, имеет дочь и два сына и много внуков, которых дедушка, как мне кажется, любит больше, чем детей. Ко всему хочется добавить, что широкая русская натура Анатолия Ивановича способна любить по - настоящему, по-русски, как любят только настоящие казаки».

Действительно, как говорят о нем друзья, коллеги - Анатолий Иванович всю свою жизнь был «казак в душе и на деле», руководитель с большой буквы, имел суровый нрав, закаленный Севером. Но при этом всегда справедливый, неравнодушный к людям, с любовью и высокой степенью самоотдачи относился к своему делу.

- Это безвременная, бесконечная утрата для всех нас, для нашей страны, которую трудно выразить словами. Вечная, светлая память, - говорят все, кто его знал.

Кстати

Воспоминания об Острягине

Этот случай приведен в книге «Сибирский атаман» от имени Анатолия Полонского:

«Познакомился я с Анатолием Ивановичем в 1974 году. Это произошло при сложных обстоятельствах. Мы, двенадцать работников флота, геологов, несколько месяцев на Тарасовке занимались тем, что буквально выдалбливали суда из ледяного плена. Мокрые, замерзающие, мы, кроме того, постоянно испытывали голод. Свои продукты давно кончились. Но делать нечего, надо как-то выживать, и тут Анатолий Иванович предложил организовать охоту, сам же ее и возглавил. Начали стрелять птицу, кое-как сводить концы с концами. Спасли нас от голода и оленеводы, как раз «каслающие» оленей в тех краях. Собрали все остатки спиртного, а это была бутылка спирта и столько же коньяка. Поплыли на лодке. По дороге Острягин подстрелил перку и попытался вытащить ее из воды, но сам в эту ледяную воду свалился. Помог Анатолий Иванович мне выбраться, а потом открыл наш НЗ, спирт то есть, и налил мне полстакана. Согрелся. А когда добрались до ненцев, оказалось, что им нашего спиртного мало и на мясо они менять не будут. Вступили в переговоры, а Анатолий Иванович всегда умел договориться. И вот уже мы возвращаемся вместе с большим оленем и двумя или тремя небольшими тушками. Наверное, это была самая вкусная и незабываемая трапеза. Кстати, готовил тогда оленину сам Анатолий Иванович. Потом в Салехарде познакомился с мамой его. Она относилась ко всем нам как к родным. Мы были молодыми и называли ее Мама Аня. Чувствовали по отношению к себе прямо – таки материнские чувства. А нам, оторванным от родного дома, так этих чувств не хватало! А как относились друг к другу мать и сын! Мы даже немного завидовали таким отношениям».

Важно!

Вклад в развитие Алтая

В Алтайском крае Анатолий Иванович Острягин внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства, являлся владельцем и председателем совета директоров «Агропромышленного объединения «Казачья станица» - управляющей компании ряда крупных сельскохозяйственных предприятий, занимающихся животноводством, коневодством, растениеводством в Тюменцевском, Троицком районах, маральника - в Краснощековском районе, элеватора – в Бурлинском, санатория «Обские плесы» - в Первомайском районе. За значительный вклад в развитие сельскохозяйственного производства Алтайского края Острягин был награжден медалью «За заслуги во имя созидания».

Продолжив дело купца и промышленника Александра Винокурова, Острягин Анатолий Иванович создал из «Алтайского конного завода» в Тюменцевском районе современный профессиональный племенной центр по разведению и выращиванию лошадей Орловской рысистой породы. В 2011 году по его инициативе была создана некоммерческая организация «Фонд поддержки орловской рысистой породы лошадей», в свое время занимался организацией конноспортивных мероприятий в том числе, «Кубок Губернатора Алтайского края Большой Сибирский круг».

Справка КП

Острягин Анатолий Иванович родился 24 февраля 1950 года, в с. Тенгулы, Мариинского района, Кемеровской области. Окончил Новосибирское речное училище по специальности техник-судоводитель, в 1986 году — Тюменский индустриальный институт имени Ленинского комсомола, специальность — горный инженер.

Анатолий Иванович в прошлом работал начальником нефтегазоразведочных экспедиций в Красноселькупском районе, генеральным директором акционерного общества «Пурнефтегазгеология», главой администрации Пуровского района. Он был депутатом и первым заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, депутатом и заместителем председателя Комитета по делам национальностей Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, депутатом Тюменской областной Думы, депутатом Государственной Думы пятого созыва, кандидатом технических наук, атаманом и генералом Сибирского войскового казачества.

Анатолию Ивановичу были присвоены почетные звания: Почетный гражданин Ямало-Ненецкого Автономного округа; Пуровского района; города Тарко-Сале; Красноселькупского района, Заслуженный геолог Российской Федерации; ряд государственных наград: «Орден Дружбы», медаль "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", Юбилейная медаль "За воинскую доблесть»; Медаль "За содружество во имя спасения", Медаль «За гражданскую инициативу». Кроме того, награжден значком "Отличник разведки недр", знаком "Почетный работник общего образования РФ"; является Лауреатом Премии "Российский национальный Олимп" в номинации "Глава района – 2001 г. "

За заслуги перед казачеством имеет ряд казачьих наград: крест «За возрождение Сибирского казачества», кресты «За заслуги перед казачеством России» 1 и 2 степени. За подвижническую деятельность, активное участие в возрождении православия и строительстве храмов на территории Пуровского района Ямало–Ненецкого автономного округа награжден Патриархом Московским и всея Руси Алексием II орденом «Благоверного князя Даниила Московского»;

Был женат, отец троих детей.