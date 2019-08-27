2019-08-27T13:15:33+03:00
Происшествия

На Алтае разбился опытный парапланерист

Он упал с высоты 30-40 метров
Анна СЕМИНА
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Николай Иващенко пролетая над Камнем-на-ОбиНиколай Иващенко пролетая над Камнем-на-ОбиФото: из личного архива героя(ев) публикации
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В городе Камень-на-Оби в Алтайском крае в районе старого аэродрома обнаружено тело 50-летнего мужчины. По информации следствия, это был опытный парапланерист Николай Иващенко.

Трагедия произошла в минувший понедельник, 26 августа. По предварительной информации, спортсмен летал на параплане, и в какой-то момент его аппарат резко ушел вниз. Мужчина упал с высоты 30-40 метров. Травмы оказались несовместимые с жизнью.

- В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего, изъято оборудование, на котором производился полет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На месте трагедии были очевидцы. Они лично видели падение Николая Иващенко. Уже вечером на его странице в социальной сети «Вконтакте» стали появляться сообщения с соболезнованиями от друзей и знакомых:

- «Коля, ну как таааак… не верю.... земля тебе небом, друг», «Скорбим. Навсегда в памяти останется очень хорошим, отзывчивым человеком!!! Всегда улыбающийся и жизнерадостный!!!», «Нет слов.... Нашёл себя в небе... Почтим память...», «До сих пор не верю! Навсегда в памяти!!!», - пишут друзья мужчины.

Известно, что Николай Иващенко - заядлый любитель экстремальных видов спорта: он занимался парапланеризмом, ездил на мотоцикле, сноуборде, пробовал себя в серфинге и вейкборде. Много путешествовал.

Как сообщает местное издание «Каменские известия», вместе с единомышленниками Николай поднимался в небо, когда в городе устанавливалась безветренная погода. Летали они и зимой, и летом. К слову, накануне в городе погода тоже была спокойной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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