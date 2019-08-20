Поразительно, но факт: на Алтае упали тарифы за коммуналку

С 1 июля в Алтайском крае произошло очередное изменение тарифов, однако некоторые из них могут пересмотреть еще раз - предстоящей осенью.

Роста не будет

Так 3 августа правительство РФ приняло распоряжение об отнесении Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения. В ближайшем будущем это может сказаться на тарифе. Специалисты не исключают, что в сторону понижения.

- Резкого повышения тарифов ждать точно не стоит, - успокаивает начальник управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Александр Катнов. – Мы с вами стали свидетелями, как в прошлом и этом году в Барнауле систематически происходили аварии в сфере теплоснабжения. Это явный показатель того, что износ инфраструктуры очень высокий и текущие инвестиции, которые делаются в обновление и модернизацию сетей, недостаточно. Ценовая зона – это такой механизм, который позволяет сделать резко большое количество инвестиций, при этом обеспечив плавный рост тарифов в течение десяти лет.

Вместе с тем, по новым правилам ведомство не будет утверждать тарифы, оно лишь определит их предельный размер. Когда это произойдет, будут пересмотрены действующие на данный момент тарифы. Точные сроки пока назвать нельзя.

- Тарифы эти если и будут отличаться, то незначительно. Инвестиции в обновление инфраструктуры составят примерно 5,3 миллиарда рублей – именно столько барнаульская генерация планирует вложить в ближайшие три года. Обратно им эти вложения будут возвращаться на протяжении десяти лет, - добавляет Катнов.

В полную силу ценовая зона Барнаула начнет работать с января 2020 года, но некоторые изменения, не исключено, что произойдут уже предстоящей осенью.

УФАС разберется

По словам начальника профильного управления, с 1 августа были пересмотрены тарифы на горячую воду и отопление. Причем в пользу потребителей, что в наше время бывает не так уж часто.

- В Барнауле это стало результатом совместной работы управления по тарифам и УФАС России, - объясняет Александр Анатольевич. – Это планомерная системная работа по анализу ранее принятых тарифных решений с точки зрения методологии и правильности применения законодательства и его трактовок. Нами был выявлен ряд вопросов, и впоследствии произошло пусть и небольшое, всего на пять рублей, но снижение тарифов.

Такая же история произошла и с Барнаульским водоканалом. УФАС и прокуратура выявили несоответствие и понизили тариф на услуги, оказываемые данным предприятием.

Ведется работа и по поискам возможных путей понижения стоимости электроэнергии. По некоторым данным, цена за киловатт в нашем регионе несколько завышена.

- На сегодняшний день уже есть обращение губернатора в адрес УФАС России, Минэнерго о том, чтобы пересмотреть законодательные инициативы и в перспективе пересмотреть нагрузку на тариф и снизить ее. Также мы предложили ряд мероприятий, которые по нашему мнению, позволили бы понизить действующий тариф и компенсировать возможные риски роста в будущем, - говорит Катнов.

Ведется активная работа и по пересмотру тарифов за вывоз ТКО. Не исключено, что понижение все же произойдет. Дело в том, что региональное Минприроды рассматривает около 200 дополнительных полигонов для включения их в Государственный реестр объектов размещения отходов. Как только это произойдет – начнется пересмотр тарифов.

- Мы надеемся, что работа будет оперативно проведена и у нас появится основание для пересмотра тарифов. С точки зрения оптимизации расходов на транспортировку до полигонов и стоимости захоронения на них – на основании этих двух факторов мы сможем снизить предельные тарифы для регоператоров. К тому же ждем конец года, когда им исключат НДС – частично это окажет небольшое влияние на снижение тарифов, - говорит начальник управления.