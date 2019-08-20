2019-08-19T19:52:39+03:00
Здоровье

В Алтайском крае начали ставить первые прививки от гриппа

Вакцинация продлится до 31 октября
Юлия ЕВГРАФОВА
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В этом году планируется привить от гриппа 52% жителей регионаВ этом году планируется привить от гриппа 52% жителей регионаФото: Олег УКЛАДОВ
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В этом году Алтайский край получит 1 миллион 235 тысяч доз вакцин против гриппа. Первая партия лекарства (370 тысяч доз лекарства для взрослых) уже поступила в регион – желающие могут поставить прививку. В ближайшие дни также завезут вакцины для детей.

По словам специалистов, за 10 лет число жителей региона, которым проставили вакцину, выросло с 18,4 % до 45,4%. Это позволило снизить заболеваемость гриппом в 7 раз! В этом году увеличили количество вакцин для детей.

- По группам риска все осталось по-прежнему. В рамках нацпроекта могут быть привиты дети с 6 месяцев, дошкольники, школьники, студенты, работники образовательных и медицинских организаций, лица старше 60 лет, хроники, призывники, работники коммунальной сферы. Им вакцину поставят бесплатно в поликлинике по месту жительства, - рассказала Христина Манохина, ведущий специалист-эксперт отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Отметим, что прошедшей зимой волна гриппа началась с 7 января и продлилась 8 недель. Всего переболело 7% жителей Алтайского края. Из них перенесли болезнь в легкой форме два привитых человека.

Кстати, в сравнении с прошлым годом, из-за того, что в каждой группе риска были привиты 75% людей, тяжелых последствий не было.

- В прошлом году, поскольку многие привились, у нас практически не было тяжелых пневмоний. Таких, которые были в 2009 году, когда только появился так называемый свиной грипп. Благодаря тому, что необходимую вакцину сделали, в прошлом году этот вирус практически нам ничего плохого не сотворил, - отметила Ирина Бахарева, главный специалист терапевт-пульмонолог Минздрава Алтайского края.

К слову, сейчас самое благоприятное время для вакцинации. Потому что к эпидемии гриппа организм успеет выработать необходимые антитела, да и в очереди долго сидеть в дачный период не придется. Ставить прививки от гриппа будут до 31 октября.

- Я - за прививки. Прививать против гриппа можно и нужно. Это единственный эффективный способ профилактики гриппа и уменьшения его тяжести, - также добавил Денис Фуголь, врач-гастроэнтеролог.

Справка КП

Симптомы гриппа: высокая температура, интоксикация, сухие слизистые, ломота в теле, головная боль. При свином гриппе также могут быть тяжелые поражения дыхательных путей, кровоизлияния во все слизистые и быстрое наступление дыхательной недостаточности. В случае, если вы заболели, нельзя заниматься самолечением, а необходимо сразу обратиться к врачу.

Цифра

В этом году в Алтайском крае планируется привить от гриппа 52% жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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