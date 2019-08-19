Женщина из Барнаула пытается доказать, что невиновна в драке с полицейскими

Жительница Барнаула Марина Романенко получила судимость за драку с полицейским. Женщина утверждает, что ее наказывают несправедливо. Она уверена, что дело сфабриковали, а ее невиновность доказывают записи с камер видеонаблюдения. "КП-Барнаул" попыталась разобраться в ситуации.

Версия обвиняемой: удушающий прием

Вечером 14 ноября 2018 года Марина Романенко вышла из своего дома на ул. Матросова, чтобы проводить домой сестру и маму, которые были у нее в гостях. Во дворе женщина увидела машину сотрудников полиции.

- Я подошла к ним и спросила, как долго они будут у нас стоять. Дело в том, что по договоренности с другими собственниками квартир дома я контролирую вопросы, касающиеся парковки. Место, которое заняли полицейские, закреплено за одним из моих соседей, таксистом. Я хотела предупредить его об этом и позволить припарковаться на моем месте, если ему будет негде поставить машину.

В ответ на расспросы, по словам женщины, полицейские стали грубить и ругаться матом. Марина утверждает, что сделала им замечание, назвав их поведение неуместным, отошла от автомобиля и отправилась с сестрой по своим делам.

- Через несколько секунд меня догнали и напали сзади. Я даже не сразу поняла, что произошло. Оказалось, это полицейский таким образом решил меня задержать. Я начала кричать: "Вы что творите!", "Не имеете права!", звала на помощь, а он меня тащил и запихивал в автомобиль сзади. Чтобы сломить мое сопротивление, полицейский применил удушающий прием, отчего я на какое-то время потеряла сознание.

Потасовка Марины Романенко с полицейскими. Фото: скриншот с видеосъемки

В это время сестра Марины стала вызывать полицию и "скорую помощь". Полицейский, по ее словам, пытался привести женщину в чувство: хлопал ладонью по лицу, кидал в лицо снег. Очнувшись через какое-то время, Марина увидела вокруг много зевак. В итоге полицейским удалось затолкать ее и сестру в служебный автомобиль и привезти в участок, хотя обе женщины активно сопротивлялись.

Версия полицейских: пьяная женщина

Полицейский Сергей Нефедкин, который проходит по делу потерпевшим, дает совсем другие показания (копии соответствующих страниц уголовного дела есть в распоряжении "КП-Барнаул"). Он утверждает, что Марина Романенко подошла к машине и сразу начала предъявлять претензии ему и напарнику по поводу того, что они "припарковались на принадлежащей ей стоянке".

По словам полицейского, от женщины он почувствовал запах перегара, она неопрятно выглядела и "своим поведением и внешним видом оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность". Поэтому он решил задержать ее и доставить в отдел для составления протокола об административном нарушении.

В ответ, как утверждает Сергей Нефедкин, Марина Романенко стала выражаться в его адрес грубой нецензурной бранью в присутствии прохожих, а на его замечания не реагировала.

- На основании закона о полиции я применил физическую силу - взял Романенко за руку и сопроводил ее в служебный автомобиль, попытавшись усадить на место для административно задержанных. Она начала оказывать сопротивление, хватать меня за форменную одежду, оторвала погон и ударила меня рукой по левой щеке.

Потасовка Марины Романенко с полицейскими. Фото: скриншот с видеосъемки

Затем, рассказывает полицейский, он снова попытался посадить Марину в машину с помощью напарника. В это время ко второму сотруднику подбежала сестра обвиняемой и стала хватать его за одежду, оторвав и ему погон.

- Я по рации запросил помощь. Прибывший дополнительный наряд помог нам поместить Романенко и ее сестру в служебный автомобиль.

Показания напарника полицейского, старшего сержанта Ломакина, совпадают с его рассказом.

Кто виноват?

Немногочисленные свидетели, которых удалось найти, дают разные показания. Одна из прохожих подтверждает слова Марины Романенко, и подчеркивает, что полицейские не только применяли физическую силу к ней и ее сестре, но и обзывали одну из женщин "жирной коровой".

Другая женщина, гулявшая во время происшествия с собакой, вторит полицейским. По ее словам, Марина активно отбивалась от них и даже пиналась ногами. Про то, что женщина теряла сознание, а полицейский пытался привести ее в чувство, эта свидетельница ничего не говорит.

- Она меня просто оклеветала. Эта женщина просто шла мимо, постояла минуту и ушла в сторону. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения - они висят над офисом арбитражного управляющего, который находится в нашем доме. К тому же мне сообщили, что у этой свидетельницы плохое зрение, а на улице она была без очков.

Марина Романенко с подругой в ожидании второго наряда полиции. Фото: скриншот с видеосъемки

На съемке с камер, которая имеется в распоряжении редакции, хорошо видна потасовка между Мариной, ее сестрой, подругой и полицейскими, произошедшая после того, как женщину в первый раз попытались посадить в автомобиль. А вот начало конфликта практически не видно: из видео можно понять только то, что полицейский тащит человека в автомобиль.

- Конечно, я сопротивлялась. А кто бы поступил иначе, когда на тебя нападают сзади? Но я никого не била, я ведь понимала, кто передо мной стоит. И вообще у меня в правой руке все время был телефон, а Нефедкин говорит, что именно этой рукой я его и ударила.

В свою защиту женщина также утверждает, что Сергей Нефедкин ранее был разжалован, а значит, по ее мнению, мог превышать должностные полномочия. Однако в ГУ МВД по Алтайскому краю не подтвердили эту информацию. Руководство полицейских проводило проверку по факту конфликта с Романенко, и не нашло нарушений со стороны сотрудников.

Краевой суд разберется?

Марина Романенко надеялась, что районный суд найдет истину в ее истории. Женщина рассказала, что во время следствия по ее требованию в деле сменили следователя. Она считает, что этот факт говорит в ее пользу.

- Следователь алтайского СУ СКР Ирина Михалева, которой сначала передали дело, явно была на стороне полицейских. Когда я на одном из допросов спросила полицейского, зачем он кидал мне снег в лицо, он ответил: "Я думал, что вы симулируете обморок".

Я уцепилась за эти слова и говорю: "То есть, вы признаете, что применяли удушающий прием?" А Михалева как закричит: "Он вас не душил!" В общем, ужас какой-то творился. Новый следователь Константин Борвих мне прямо сказал: "Я сторона обвинения, я должен доказывать твою вину". Я-то думала, что задача СКР - найти правду. А оказывается, их задача - обвинить.

Следователь СКР.Фото: Следственный комитет России

На этапе следствия Марина просила проверить ее и полицейского на детекторе лжи, но ей в этом отказали.

- Следователи просили нашего управдома и соседей подписать плохую характеристику на меня. Но все, кто меня знает, отзывались обо мне хорошо. Нашли вот одну свидетельницу, которая меня оклеветала, и рады.

Адвокат Ольга Яблокова считает, что у полицейских вообще не было оснований задерживать Марину Романенко, даже если предположить, что она была пьяна, ведь еще до потасовки им стало известно, что горожанка находится во дворе своего дома.

Эксперт, который проводил освидетельствование женщины на состояние опьянения, рассказал суду, что она вела себя вызывающе, а анализ фактически не сдала: лишь сделала вид, что дунула в трубку.

В итоге женщине вынесли обвинительный приговор: 50 тыс. рублей штрафа с рассрочкой на 12 месяцев. Марина подала апелляцию в краевой суд в надежде доказать свою правоту. Она также грозилась объявить голодовку у здания суда.

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