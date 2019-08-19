В Ребрихинском районе наладили производство мусорных контейнеров

Еще недавно жители двух сел Ребрихинского района сжигали отходы в печках или вывозили на свалку. Но с 1 января 2019 года вывозом мусора здесь начал заниматься субподрядчик регоператора. На данный момент он обслуживает шесть сел района.

Чистые Клочки

При въезде в село Клочки глаз радуется – чисто. Ну, разве что изредка можно заметить выброшенный фантик или пачку сигарет. Теперь в населенном пункте работает субподрядчик барнаульского регоператора «ЭКО-Комплекс» Вячеслав Сушков. Он организовал производство мусорных контейнеров и начал поставлять их в села. Также предприниматель купил мусоровоз и нанял нескольких сотрудников. В настоящий момент в Клочках установлено 35 емкостей, которые произведены на базе подрядчика. Их стоимость составляет более 400 тысяч рублей. Эти контейнеры – собственная разработка предприятия. Баки имеют крепление, выполнены по европейским стандартам. Как сообщил предприниматель, это самый оптимальный вариант для погрузки спецавтомобилем.

Подрядчик регоператора Вячеслав Сушков

- Пока мы изготовили только 40 контейнеров, но сможем без проблем обеспечить ими весь район. В день мы минимум производим два контейнера, но можно ускорить процесс, если это будет необходимо - ждем ответ от администрации района. На все села Ребрихинского района нужно около 3,5 тысяч контейнеров, - рассказал подрядчик регоператора Вячеслав Сушков.

В то же время многие местные жители довольны установкой мусорных баков. Некоторые считают тарифы невысокими и рады, что мусорная реформа дошла до их села.

- Мы собирались все вместе, обсуждали эту тему, пошумели и решили. Раньше я ездил в Ребриху, брал с собой по два пакета и вывозил на свалку. Сейчас удобнее, контейнеры всего в паре шагов от дома. Так что я не против, тем более, что платим - немного, - рассказал житель Клочков Юрий Башкатов.

- Очень удобно. Пакетик собрал, вынес - и нет хлопот! Я живу одна, не могу вывозить мусор на свалку, нет техники, а собирать отходы и нанимать людей для вывоза дороже. Поэтому поддерживаю нашего главу сельсовета Кузнецова, он многое сделал для села. Поставили много контейнеров, и на углу улицы и по всей длине, так что очень удобно и хорошо, - поделилась жительница села Надежда Маликова.

Сам глава клочковского сельсовета Константин Кузнецов отметил, что изначально сложно было принять решение, но после проведения нескольких собраний почти все жители согласились, что сотрудничать с регоператором удобнее, чем вывозить мусор на свалку или сжигать отходы.

Глава Клочковского сельсовета Константин Кузнецов. Фото: Анна Меньшикова

- Когда мы поставили первые баки, некоторые местные перекатывали их от одного дома к другому, даже додумались колесики открутить. Я приехал и объяснил, что теперь контейнер будет стоять здесь! Спустя пару недель ко мне уже обращались и просили поставить еще баков, привыкли и оценили, - рассказал глава сельсовета Константин Кузнецов.

Первая площадка

В Ребрихе перевозчик установил первую и пока что единственную контейнерную площадку, которая соответствует нормам СанПиНа. Обошлась она подрядчику в 40 тысяч рублей. Такая площадка принимает мусор с 25 частных домов, мусор из нее вывозится ежедневно. Никакой свалки вокруг нет — местные понимают, что чистота зависит от них самих. Теперь в Ребрихе ждут, когда появится вторая площадка в конце улицы