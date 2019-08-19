В концертном зале Государственной филармонии Кузбасса г. Кемерово в рамках Года театра в России 3 сентября в 18-30 зазвучит «Алтайский сказ. Полет над временем» - сюита родом с Алтая, написанная всемирно известным композитором Эдуардом Артемьевым.

«Алтайский сказ» услышат в Кузбассе

Не просто музыка

Кемеровчанам невероятно повезло – они услышат и увидят настоящее произведение синтетического искусства, написанное знаменитым маэстро. Музыкально-драматическая сюита «Алтайский сказ. Полет над временем» основана на синтезе музыки, компьютерной графики и художественного слова.

Автор Эдуард Артемьев на премьере сюиты, состоявшейся 7 лет назад, сказал: «Многовековая история Алтайского края, рассказанная на языке музыки, использующей все доступные средства выразительности - от древнего варгана до симфонического оркестра, дополненного современной электроникой».

Об уникальности этого творения говорит многое: 18 частей «Алтайского сказа» повествуют о главных вехах исторического пути Алтайского края, его природных богатствах и славных сынах. Цитаты из художественных произведений алтайских поэтов и писателей образуют небольшие эпиграфы, вводящие слушателя в атмосферу каждой из частей. Огромную роль в музыкальном проекте играет художественный видеоряд на основе полотен известных алтайских живописцев и графиков. В исполнении сюиты участвуют симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края, дополненный этническими инструментами и электронными звучаниями, артисты академического хора им. Тарнецкого (г. Барнаул) и Губернаторского камерного хора Кузбасса, солисты Дашима Соктоева (этнический вокал, Улан – Удэ), Добрыня Сатин (икили, комус, Горно – Алтайск), Юлия Башкатова (сопрано, Барнаул) и чтецы.

«Алтайский сказ» услышат в КузбассеФото: Олег УКЛАДОВ

Спустя 7 лет

Премьера симфонической сюиты «Алтайский сказ. Полет над временем» состоялась 7 лет назад, в 2012 году. Тогда проект был посвящен Году российской истории и 75-летию Алтайского края. Первое в мире исполнение сюиты прошло в присутствии ее автора – известнейшего отечественного композитора Эдуарда Артемьева. Народный артист России, четырехкратный лауреат Государственной премии и премии американской киноакадемии «Оскар», автор музыки к фильмам «Солярис», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сталкер», «Сибириада», «Урга – территория любви», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Утомленные солнцем» и многим другим отечественным и зарубежным кинопроизведениям Эдуард Артемьев рассказывал в интервью как появлялась сюита:

«Идея сценария родилась в местной филармонии: через сознание собирательного образа алтайского художника посмотреть на историю этой уникальной земли. Здесь жили много хороших художников, поэтов. Использованы старинные тексты про Беловодье, подлинные документы об изобретателе паровой машины Иване Ползунове. Сценарий очень хороший - барнаульский музыковед Наталья Ивановна Гончарова с душой поработала. Мне оставалось написать соответствующую музыку. Я всю жизнь так и работал. В данном случае для меня было крайне важно, что сюиту будет исполнять оркестр, что сыграют все партитуры».

Вместе с Артемьевым над созданием музыкального произведения трудились специалисты Государственной филармонии Алтайского края.

«Эдуард Артемьев – гений. Он слышит музыку совершенно особенным способом - воспринимает ее послойно, вместе с шумами природы, потому так сложны партитуры. Лучше чем он, никто не сумел показать сибирскую тему. Эдуард Николаевич - практически наш земляк, он из Новосибирска. Поэтому так слышит нашу природу. Он невероятно русский композитор – по своей мелодике, по широте», - делилась впечатлениями от совместной работы с маэстро директор краевой филармонии Елена Надточий.

Отметим, что это первое, но не единственное произведение композитора, связанное с нашим краем. Позже, в 2014 году в 85-летию Василия Макаровича Шушкина Эдуард Артемьев написал сюиту «Мастер». В сценарии композиции – фрагменты произведений Шукшина, его личных записей, писем, стихи современников. Литературное либретто также создано Натальей Гончаровой, заведующей отделом творческих программ краевой филармонии.

«Алтайский сказ» услышат в КузбассеФото: Олег УКЛАДОВ

На гастроли

После премьеры сюита звучала в Горно-Алтайске – в Национальном театре Республики Алтай Эдуард Артемьев представил ее лично. Пригласили знаменитого композитора и на Кузбасс 3 сентября. Кстати, концерт в Кемерове, вероятно, станет первым в гастрольной карте сюиты - в этом году «Алтайский сказ» получил грантовую поддержку Правительства РФ в качестве гастрольного проекта с участием симфонического оркестра ГФАК, солистов Дашимы Соктоевой (этнический вокал, Улан – Удэ), Добрыни Сатина (икили, комус, Горно – Алтайск), Юлии Башкатовой (сопрано, Барнаул) и хоровых коллективов из разных городов Сибири. По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, проект «Алтайский сказ», который реализуется при поддержке Правительства края, поможет формированию положительного образа сибирской земли, укреплению и развитию культурной среды, развитию прямых контактов между творческими коллективами различных регионов Сибири.