Яблочный Спас - 2019: омолаживаемся и прощаем обиды

19 августа отмечается удивительный праздник - Яблочный Спас. Так в народе часто называют церковный праздник Преображения Господня.

- В храмах сегодня красиво поют "Кресту Твоему поклоняемся Владыко и святое Воскресение Твое поем и славим"! - рассказывает иерей Анатолий Бочкар. - В Евангелие говорится, что за 40 дней до распятия Иисус привел ближайших учеников на гору Фавор. Там Петр, Иаков и Иоанн изумились, увидев, как лицо во время молитвы осветилось неземным светом, а одежды стали белоснежными.

В этот день люди приносят в храмы яблоки, считая, что через них Бог посылает благословение.

- С самых древних времен, считалось, что яблочки, съеденные в этот день, несут в себе молодильную силу, - рассказывает исследовательница народных традиций Наталья Васильева. - Их ели с пожеланием здоровья себе и близким. А также дарили с добрыми пожеланиями.

Девушки–славянки, по словам Васильевой, надкусывая сочные яблочки, думая о суженых затейливо приговаривали «Что загадано - то надумано! Что надумано - то сбудется! Что сбудется - не минуется». Яблоки в старину также использовали для привлечения суженого. Ночью фрукт клали под подушку, утром к сердцу прижимали, а вечером дарили тому, кто тебе нравится.

Еще одна хорошая традиция на этот день - забыть обиды, простить тех, кто в ссоре. Ну и, конечно, в Яблочный Спас пекли постные пироги и блины с яблоками, варили варенье, запекали их с медом. Рецептов у алтайских мастериц много, а в музее «Мир времени» сохранились и уникальные старинные рецепты моченых яблок и яблочного мармелада. Во время приготовления пирога, варенья или компота можно приговаривать слова заветного желания. С древних времен считалось, что все загаданное на Яблочный Спас, обязательно сбудется.