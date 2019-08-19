Гороскоп с 19 по 25 августа 2019 года: ищите любовь, но прячьте деньги

Неделя с 19 по 25 августа 2019 года благоприятна для перемен в личной жизни. А вот что касаемо финансовых вопросов – лучше притормозить, в противном случае это может обернуться потерями. Будьте терпеливы, не торопите события и тогда получите заслуженную награду. Более подробным прогнозом для каждого знака зодиака делится барнаульский астролог Вера Топчеева.

Овен

Овны активны и готовы на любые авантюры. Однако помните, что сейчас азартные игры и аферы могут привести к потере денег. Будьте благоразумны, контролируйте свои финансы. Неделя принесет успех в творческих и спекулятивных сферах бизнеса.

Телец

Для Тельцов важно сконцентрироваться и четко рассчитать план своих действий и возможные последствия. Проявление инициативности и решительности могут спровоцировать конфликтные ситуации в семье. Сейчас для вас по гороскопу с 19 по 25 августа 2019 года благоприятный период, чтобы наладить атмосферу на работе, но при этом возможны сложности в завершении проектов.

Близнецы

У Близнецов удачно складываются обстоятельства для решения даже сложных задач. Однако будьте на чеку – излишние откровения и доверительные разговоры в кругу малознакомых людей могут вам все испортить. Проверяйте на достоверность приходящую информацию и документы. Дипломатичность будет способствовать укреплению деловых связей.

Рак

От Раков потребуется проявление интуиции и принятие нестандартных решений. Не все поставленные цели будут реализованы, однако это не повод для переживаний. Хорошее время для повышения квалификации, планирования дел. Кстати, финансовые вопросы лучше решить до середины недели, возможны непредвиденные расходы.

Лев

Львам самое время призадуматься о смыслах бытия и воздержаться от решительных действий в сфере карьеры - велика вероятность сделать неверный шаг. Период неблагоприятен для выяснения отношений с вышестоящим руководством.

Весы

У Весов складывается негативная тенденция во взаимоотношениях с друзьями. Бурная светская жизнь может перерасти в конфликтную ситуацию. Неблагоприятны на этой неделе и излишние физические нагрузки. А вот для постановки новых целей неделя хороша. Тем не менее будьте предельно осторожны – есть риск потерь при инвестициях в общественные проекты.

Скорпион

Скорпионы вспомнят о долге и личной ответственности не только в заботах по дому, но и в партнерских отношениях. Прояснение ситуации и выбор верного решения потребует значительных усилий. Зато в сфере карьеры их ожидают приятные перемены и продвижения, во второй половине недели возможны сложные ситуации.

Стрелец

Стрельцы объяты жаждой новых открытий и приключений, однако стоит обратить внимание на возможные ошибки при спешке. Повседневные дела даются с трудом, что вызывает напряженную обстановку на работе и дома. На этой неделе благоприятно изучение и расширение своих познаний, укрепление авторитета, повышение квалификации.

Козерог

Козероги безмятежны и миролюбивы, однако за кажущимся спокойствием прячутся подозрения и ревность, способные подпортить ложкой дёгтя партнёрские отношения. Напряжённость и неверие проявятся и в общении с детьми. Неделя благоприятна для тендерных проектов, а от валютных и спекулятивных операций лучше воздержаться.

Водолей

Водолеям напомнят о себе давние проблемы, связанные с конфликтом поколений. Поэтому на текущей неделе лучше воздержаться от общения и совместных мероприятий с родителями. А вот деловое сотрудничество по гороскопу с 19 по 25 августа 2019 года обещает быть успешным, однако все бумаги следует оформить в начале недели, в конце возможно невыполнение договорённостей.

Рыбы

У Рыб заметное затишье на работе, есть время собраться с силами и продумать дальнейший план действий. Не лучшее время для знакомств и сплетен, следует уделить внимание рабочему процессу, навести порядок и доброжелательные отношения в коллективе, в конце недели возможны технические сбои и поломки.