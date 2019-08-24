«Дни алтайского сыра» проходят в Барнауле

В субботу, 24 августа, в Барнауле торжественно открыли XIII фестиваль «Дни алтайского сыра».

В мероприятии принял участие губернатор региона Виктор Томенко.

- Сыр - это бренд Алтайского края, причем широко известный. По нему нас узнают во многих точках страны и кое-где за рубежом. Надо быть настоящим мастером, чтобы делать такой сыр. Это производство на грани искусства: из 10 - 12 килограммов молока получается всего лишь один килограмм сыра. И наши алтайские сыроделы умеют это делать и вкусно, и разнообразно. Умеют и удивлять, и радовать своих потребителей, - отметил Виктор Томенко, открывая фестиваль.

Причем по его словам, в настоящее время на Алтае производится в разы больше сыра, чем его потребляют жители региона. Так в 2018 году местные сыроделы изготовили около 93 тысяч тонн. Из них порядка 70% уходит за пределы края.

Чтобы еще раз полакомиться и восхититься этим достоянием Алтая проходит ежегодный праздник сыра. Все желающие могут не только попробовать его, но и приобрести. Виктор Томенко также принял участие в церемонии «Проба сыра на созревание» вместе с победителем краевого конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший мастер-сыродел» Маргаритой Пановой и директором по производству компании «Киприно» Надеждой Копаневой.

- Отрасль сыроварения продолжит получать поддержку со стороны государства. Будем работать и в плане обеспечения научных исследований, и подготовки кадров, и в целом не останемся безучастны к потребностям и проблемам наших сыроделов, - также заявил губернатор.

По словам начальника управления по пищевой, перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова, активно развивается импортозамещение и поставки сыра за рубеж. Так если в прошлом году алтайские сыроделы поставили около 400 тонн сыра, то только за первое полугодие 2019-го уже 600 тонн.

- В прошлом году для нас открылся Китай, и есть надежда, что наши предприятия, пройдя определенную процедуру, также смогут поставлять свою продукцию на рынок этой страны. Это будет прорыв, - добавил Александр Большаков.