День Воздушного флота: в Барнауле состоялось красочное авиашоу

Сегодня, 18 августа, в России празднуется День Воздушного флота. Прежде профессиональный праздник всех, чья жизнь связана с небом, назывался Днём авиации. В Барнауле его отметили красочным авиашоу.

Авиашоу на День воздушного флота 2019.Автор: Олег Укладов

В этом году праздничная программа посвящена и 53-й годовщине образования Барнаульского летного училища. Утром на платцу БЮИ состоялось построение выпускников училища на плацу, а затем прошел торжественный митинг.

День авиацииФото: Олег УКЛАДОВ

Позже над Речным вокзалом выпускники Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков представили авиашоу: несколько самолетов выполнили фигуры сложнейшего пилотажа. Посмотреть на настоящее чудо пришли сотни барнаульцев и гостей города.

День авиацииФото: Олег УКЛАДОВ

Справка КП

День Воздушного флота России - профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России . Ежегодно он отмечается в третье воскресенье августа.

День авиацииФото: Олег УКЛАДОВ

В 1912 году Николай II подписал указ, который привел к появлению военно-воздушных сил Российской Империи. Гражданская авиация начала развиваться в России в начале 1923 года.

День авиацииФото: Олег УКЛАДОВ

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