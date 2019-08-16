2019-08-16T13:41:10+03:00
Общество

Как барнаульцы выбирают молочку: по упаковке, составу или наугад?

Барнаульское информационного агентство «Толк» провело опрос на эту тему
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Фото Ильи КлиментьеваФото Ильи Климентьева
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Барнаульское информационного агентство «Толк» провело опрос на тему, чем вы руководствуетесь, когда выбираете продукты, особенно детское питание: вкус, упаковка, известный бренд, хорошая репутация или берете просто наугад?

Участникам опроса было предложено несколько вариантов. В итоге подавляющее большинство (45%) ответили, что в первую очередь обращают внимание на состав и качество продуктов. Для 19% важна репутация производителя и отзывы потребителей. 13% прошенных ставят в приоритет местных производителей.

Остальные ответы набрали минимальное количество голосов опрошенных, поэтому, можно сделать вывод, что не являются важными или решающими при выборе продуктов. Так, всего 10% участников опроса руководствуются тем, кто является собственником компании-производителя. То есть, людям вообще не принципиально – частное это предприятие или государственное, главное, чтобы выпускали хороший и качественный продукт. Оставшиеся 7% обосновывают свой выбор «стажем» продукта на рынке и лишь 6% доверяют рекламе.

Опрос

Опрос

Мнение о том, на что все-таки стоит обратить внимание при покупке детской молочки, мы решили узнать и у эксперта – а именно детского врача-гастроэнтеролога Дениса Фуголя:

- Главное - срок годности и состав. Смотрите на этикетку, обращайте внимание на сырьё, которое используется - молоко должно быть натуральным, а не восстановленным. И никаких консервантов. Кстати, если продукт стерилизован и упакован в тетрапак или стекло, то срок годности может быть большим и без консервантов, поэтому это не должно смущать. Ну а насчет кто именно является производителем – местный или не местный, государственный или частный, на мой взгляд, это неважно, если состав натуральный, - считает доктор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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