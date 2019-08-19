Повернул на 180 градусов: как барнаульский офисный работник стал иллюстратором канала 2х2

Барнаулец Денис Казаневский работал маркетологом на заводе, но работа ему не нравилась. Поэтому параллельно он искал место, где смог бы реализовать себя и свой творческий потенциал. Он попал на конференцию Game CityFest и загорелся идеей стать художником.

От идеи к цели

После общения с творческими людьми Денис твердо решил податься в арт-индустрию. Сегодня она хорошо развита: кто-то рисует стикеры для соцсетей и популярных платформ общения, кто-то дизайн для приложений, журналов, рекламы. Но больше всего заказов находится за рубежом или в крупных городах России. Барнаулец и ранее предпринимал попытки рисовать, но это было лишь на уровне увлечения, не более. Теперь же он «вооружился» планшетом для рисования и начал выкладывать лучшие свои наброски в Instagram.

Спустя несколько месяцев начинающий художник попытался устроиться в студию мультипликации, но договориться с менеджерами по персоналу не получалось. Все же в большинстве профессий ценится профильное образование, которого у Казаневского не было. Но он не унывал и не оставлял попыток найти себя в арт-индустрии. Барнаулец отправился в Новосибирск на фестиваль разработчиков игр вновь, но на этот раз с целью получить заветную должность иллюстратора в одной из местных фирм.

- Я подходил к менеджерам и предлагал себя в качестве младшего художника. Но меня не взяли, потому что ищут опытных сотрудников с художественным образованием и большим портфолио. Меня спрашивали об образовании, я говорил, что у меня экономическая специальность, а работаю я маркетологом, это далеко не всем нравилось, - рассказывает иллюстратор Денис Казаневский.

О телепроекте 2х2

Но толком разочароваться Денис не успел. Уже спустя месяц он увидел в соцсети «Вконтакте» рекламное объявление о поиске сотрудников для нового проекта телеканала 2х2. Барнаулец написал шеф-редактору, несмотря на то, что требовался художник из Москвы, рассказал о своем стремлении и показал свои наброски и работы. Он выполнил вступительное задание, отправил несколько рисунков и был принят на работу.

Как выяснилось впоследствии, работать нужно было в другой программе для дизайна (Adobe animate), это усложнило процесс рисования на начальном этапе, но Денис быстро освоился. Персонажей-звезд для проекта «Смерть со звездами» (отсылка к «Танцам со звездами») нарисовал именно он. С героями для первой серии нужно было управиться за неделю, но начинающий иллюстратор немного «прогорел» со сроками, потому что параллельно продолжал работать в Барнауле. Заказчики пошли навстречу Денису и не прогадали.

Персонажи для проекта 2х2 Дениса Казаневского

Барнаулец нарисовал для мультика звезд российской эстрады, отечественного ютуба и нескольких юмористов. Под его «пером» родились в мульт-версии Евгений Петросян, Елена Степаненко, Филипп Киркоров, Юрий Дудь, певица Максим, Семен Слепаков, Витя «АК-47», Павел Воля и другие. Уже спустя несколько серий Казаневский начал работать с анимацией, его персонажи становились более детализированными, а аниматоры похвалили его работы.

Впоследствии барнаулец уже сам начал осваивать анимацию, чтобы быть развитым во всех направлениях и справляться с более серьезными задачами. Проект «Смерть со звездами» выйдет этой осенью, тогда можно будет оценить участие нашего художника.

О трудностях

В начале своей карьеры иллюстратора Казаневскому сложно было найти заказы из области фриланса (работа напрямую от заказчика в интернете), освоиться с некоторыми профессиональными программами для прорисовки и войти в быстрый режим работы. Но чтобы справиться с начальными проблемами, нужно было лишь освоиться и набить руку.

Презентация GAMEDEV Digital Community Meetup #11

Также следует налаживать контакты с людьми из арт-индустрии, ездить на различные слеты из смежных сфер и искать потенциальных союзников. В то же время Казаневский советует не отчаиваться и постоянно развиваться, рисовать чаще и пробовать себя в разных художественных направлениях.

- Можно заниматься чем угодно: рисовать для заказчиков, юридических лиц, плакаты для праздников, графику для пабликов «Вконтакте» и даже стикеры для «Телеграма». Вас не должно останавливать отсутствие образования, важнее разбираться в азах и иметь знания о законах арт-индустрии – рассказывает иллюстратор Денис Казаневский.