2019-08-16T14:01:43+03:00
Спорт

"Победит добро": алтайский министр спорта нашел выход из ситуации с манежем для легкоатлетов

Руководство минспорта и АлтГТУ ведут активные переговоры
Анна СЕМИНААнастасия Корягина
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Манеж АлтГТУ.Манеж АлтГТУ.Фото: Анастасия Корягина
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Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев рассказал, каким видит выход из скандала с ремонтом манежа АлтГТУ. "Победит добро", - заверил чиновник.

"Очень важен компромисс, при котором ничего не нужно приносить в жертву. Задача нашего министерства - это развитие физкультуры и спорта. Ситуация изначально стала развиваться неправильно, когда в угоду физкультуре пришлось бы пожертвовать спортом. Сложно взвесить что важнее, но надо дорожить тем, что есть", - сказал журналистам Перфильев.

Министр заверил, что ведет с ректором АлтГТУ Андреем Марковым "интенсивные переговоры", и в ближайшие пару дней все решится. По поводу прежней безапелляционности руководства вуза чиновник сказал, что "коллегам просто нужно было время, чтобы подумать". Легкая атлетика с дорожками и виражами должна остаться в манеже, пообещал Перфильев.

Несмотря на то, что торги прошли и подрядчик определился, выход есть, считает министр.

"Я вижу это так: частично расторгнуть контракт - это абсолютно нормально - и доработать смету. В сроки уложимся: рисков неосвоения федеральных средств не будет", - рассказал чиновник.

"Только не нужно думать, что это мы продавили свою точку зрения. Нет, это было общее решение. Мы вместе с "политехом" строим совместные планы. По-хорошему, конечно, нужно было заранее все решать. Но точка невозврата не пройдена, все нормально будет", - уверен Перфильев.

Как ранее сообщала "Комсомолка", руководство университета решило перепрофилировать манеж под игровые виды спорта, убрать беговую резиновую дорожку на 200 м с виражами и застелить это место паркетом. Алтайский барьерист Сергей Шубенков заявил, что это может остановить развитие легкой атлетики в Алтайском крае. Этот манеж – единственный объект в регионе для занятий этим видом спорта и проведения соревнований зимой.

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Сергей Шубенков, чемпион мира и Европы по бегу на 110 метров с барьерами:

- Не будет больше соревнований по легкой атлетике в манеже при такой функциональности. О моем турнире можно забыть. Из шести видов спорта, которые есть в его программе, четыре станет невозможно проводить. Прыжков не будет, бега по кругу и на длинные дистанции – тоже (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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