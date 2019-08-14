Это облегчит участь города: шаман Айдыс проведет обряд на потревоженных кладбищах Барнаула

30-летний барнаулец Игорь Хорт в конце мая получил экзотичный сертификат аж с тремя печатями (см. фото ниже)!!! Документ (составленный, кстати, с ошибками) гласит, что Хорт «посвящен в шаманы в Республике Тыва в место силы» и получил титул «Белый волк». Теперь Игорь является Полномочным представителем Верховного шамана России по Алтайскому краю и Республике Тыва.

В планах новоявленного шамана, называющего себя Айдысом, - провести обряд над потревоженными костями предков.

- Это будет облегчение для города, - рассказал Айдыс «КП»-Барнаул». - Слишком много в Барнауле потревоженных могил, где живут неупокоенные разозлившиеся духи. В Нагорном парке, в «Изумрудном», теперь вот и на улице Ползунова раскопали кости… Души потревожены и могут мстить горожанам. Чтобы эту нагрузку снять, нужно провести особый обряд и духов обратно упокоить.

О технике обряда служитель культа с бубном не распространяется. Обмолвился только, что нужно кормить духов, задабривая, камлать, разговаривая с ними.

По словам Айдыса, прежде чем проводить ритуал, он намерен просить позволение Верховного шамана, городских властей и попытается узнать через опросы мнение барнаульцев по этому поводу.

- Иногда люди не догадываются, почему так много хаоса и злобы в их жизни, а это духи мертвых козни строят, - рассказывает собеседник. – Недавно, например, я проводил обряд в одном доме на поселке Южном. В семье и не догадывались, что под их домом когда-то было кладбище.

Еще одна задача полномочного представителя, по его словам - выявлять шаманов-шарлатанов.

- Некоторые просто пиарятся, но в шаманы так просто не посвящают, - не без гордости заметил молодой человек. - В Тыве Верховный шаман увидел мою силу, способности при камлании.

До увлечения шаманизмом Игорь Хорт учился в Барнаульском юридическом институте и даже год поработал по специальности.

- Потом я понял, что не могу быть в погонах, стал искать свой путь, - рассказывает Айдыс. - И он был у меня с рождения. В детстве, например, все дети боялись бабайки, а меня тянуло познать, кто такой бабайка, не было страха перед таинственными силами.

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