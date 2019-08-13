Под пулями – в роддом: герои необычной истории встретились спустя 19 лет

Этой истории уже 19 лет. Но на днях ее участники – боец спецназа, женщина по имени Хава и ее ребенок, который в момент обстрелов вдруг решил появиться на свет, встретились вновь.

Шел 2000-ый год. Город Гудермес. Три бойца спецназа «Легион» из Алтайского края, в числе которых был Геннадий Королёв, несли службу на блок-посту Северного Кавказа. Вдруг поздно вечером к ним за помощью обратилась местная жительница по имени Хава – у женщины начались схватки. Нужно было срочно ехать в роддом. Однако в то время в Гудермесе проходили постоянные обстрелы, да и к тому же действовал комендантский час. Выезжать было очень опасно. Но Королев, который тогда был заместителем начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста по краю (сейчас это УФСИН), взял на себя всю ответственность за возможные последствия.

- На посту находился фельдшер Андрей Ильичев, до спецназа он трудился на «скорой». Еще один наш боец Юрий Мулинцев раньше тоже работал на скорой помощи – водителем. Так вот Андрей уверял: женщине подошло время рожать. Юрий, услышав это, вызвался отвезти пациентку в роддом. Ближайший находился в двух-трех километрах от нас, - рассказал Геннадий Королёв.

По словам спасителя, он незамедлительно выделил для женщины вооруженную охрану и свой УАЗ с водителем и фельдшером.

- А кто бы ей помог, если не мы? - добавил ветеран УИС.

Фельдшер Андрей Ильичев, который вёз женщину в роддом и оказывал помощьФото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Вскоре после этого Хаву отвезли в больницу, а утром Геннадий узнал, что она родила здорового мальчика, которого решила назвать Анвар. Кстати, в отряде предлагали назвать новорожденного Юрием, в честь водителя, который экстренно довез Хаву до роддома. Как узнали позже, в Гудермесе эту историю знают и помнят, поэтому во дворе мальчугана иногда и называли Юркой.

Спустя 19 лет Геннадий Королёв, поехав на Кавказ к своему другу - министру МВД Чеченской Республики Руслану Алханову, решил разыскать Хаву. Но тут возникли трудности. Оказалось, что подходящего по возрасту Анвара в Гудермесе не проживает. Кроме имени мальчика и его мамы ветеран УИС ничего не знал.

- Совместно с кавказскими силовиками они начали искать мальчика. И когда стояли вместе с сотрудниками полиции, один из них по телефону сказал «Юрка». И тут он понял, это тот самый мальчик, которого они ищут, - добавили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

Геннадий Королёв при встрече подарил Хаве букет розФото: из личного архива героя(ев) публикации

Потом разобрались. Оказалось, что Хава поначалу назвала сына Анваром, но позже отдала предпочтение имени Асхаб. В итоге удивительная встреча с семьей Оздарбиевых все же состоялась.

Когда Королёв вошел в дом к Хаве с цветами и письмом от того самого фельдшера Андрея Ильичева, от неожиданности женщина растрогалась и заплакала. А сам Асхаб, которого принимали за Анвара, был приятно удивлен.

Как отметил Геннадий Королев, он предложил парню пойти служить в УИС, но тот ответил, что хочет, как папа, стать нефтяником. Вскоре парень планирует поступить в институт.

К слову, судьба других двух спасителей сложилась по-разному. Водитель Юрий Мулинцев вскоре после ухода на пенсию скончался из-за проблем с сердцем. Андрей Ильичев после службы в УИС вернулся работать фельдшером скорой помощи.