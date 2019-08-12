2019-08-12T14:37:08+03:00
Происшествия

Пенсионерке из Барнаула вернули квартиру, которую отняли мошенники

От действий злоумышленников пострадали пять пожилых женщин, одна из которых умерла, не дождавшись жилья
Анастасия Корягина
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Роман Тюленин. Фото: Ассоциация по защите прав заемщиковРоман Тюленин. Фото: Ассоциация по защите прав заемщиков
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Барнаульской пенсионерке Алевтине Весниной вернули квартиру после того, как она перепродала ее мошенникам. Женщину обманули два года назад в микрофинансовой организации «Сибирская народная казна», руководителя которой в итоге посадили на 4 года.

Кручу-верчу, запутать хочу

В апреле 2019 года руководителя МФО «Сибирская народная казна» Романа Тюленева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. От его действий пострадали пять пожилых женщин. Все они лишились жилья. Общий ущерб от действий Тюленева оценили в 7 млн рублей.

Пенсионерки приходили за получением займа, но мошенник говорил им, что даст деньги только под залог недвижимости. Под видом договора о залоге женщины подписывали договоры купли-продажи жилья.

Эти договоры заключались от имени разных людей, на них стояли разные даты. Таким образом представители «Сибирской народной казны» получили возможность утверждать, что эти документы никак не связаны между собой.

Довели до смерти?

Первые суды пенсионерки проигрывали, хотя и продолжали жить в своих квартирах, которые по документам им уже не принадлежали. Параллельно их третировали представители МФО, угрожая отнять квартиру. По данным адвоката «Ассоциации по защите прав заемщиков» Татьяны Паниной, одна из потерпевших скончалась от сердечного приступа после одного из таких разговоров.

Параллельно с движением уголовного дела прокуратура пыталась оспорить договор купли-продажи квартиры, подписанный пострадавшей Алевтиной Весниной. Отстоять свою позицию в первой инстанции надзорному ведомству не удалось. Судебные приставы уже вручили пенсионерке требование о выселении, но после вмешательства «Ассоциации по защите прав заемщиков» суд удовлетворил просьбу пенсионерки и отсрочил ее выселение до окончания судебного следствия по делу о мошенничестве.

Алевтина Веснина. Фото: Ассоциация по защите прав заемщиков

Алевтина Веснина. Фото: Ассоциация по защите прав заемщиков

Тяжбы после победы

Однако даже после приговора пострадавшие продолжили судиться. Дело в том, что Октябрьский районный суд, где рассматривалось уголовное дело, назначил Алевтине Весниной и другим потерпевшим выплату компенсации. Получив деньги, женщины потеряли бы возможность вернуть квартиры.

«Я подала апелляцию по уголовному делу от лица Весниной в связи с тем, что у нас есть приостановленное гражданское дело, и человеку нужно вернуть квартиру именно в натуре, а не дать компенсацию. Наше требование удовлетворили. В конце июля она получила свою квартиру обратно», - рассказала юрист.

Помимо Алевтины Весниной свое жилье вернула еще одна пострадавшая, Галина Макарова. По делу умершей пенсионерки суд продолжается, там фигурируют уже ее наследники. Еще двум пострадавшим также присудили компенсации вместо квартир, но они, по словам адвоката Татьяны Паниной, не желают добиваться возвращения жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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