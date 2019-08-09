«Димка - мастер убеждений»: как барнаульский пенсионер потерял больше миллиона рублей

Телефонные мошенники неплохо нажились на доверчивости барнаульского пенсионера. Представившись сотрудниками банка, они убедили мужчину перевести на их счета 1 млн 200 тыс. рублей. Теперь аферистов ищет полиция.

69-летнему жителю Барнаула Ивану Иванову (имя изменено – прим. ред) 5 августа с московского номера позвонила неизвестная женщина, сообщают в соцсетях «Unusual Crimes Barnaul». Дамочка представилась сотрудницей банка и сразу же стала проявлять заботу. Она сообщила, что со счета пенсионера якобы сотрудники их же банка пытаются снять деньги. Конечно же, ситуация из ряда вон выходящая, поэтому она попросила «не шуметь». После соединила с Дмитрием Александровичем, который сказал, что его можно называть просто Димой. Он оказался сотрудником службы безопасности. Дальше Дима настоятельно порекомендовал пенсионеру снять деньги и положить их на счет в «Альфа-банк».

- Мне позвонили примерно в 19.00, банк работает до 20.00, поэтому меня торопили. Но все было так убедительно, проверочные коды приходили через номер банка, и по звукам в трубке было слышно, что они находятся в офисном помещении, и идет какая-то работа. Я снял деньги в своем банке и пошел к банкомату в «Альфа-банк»», - рассказывает Иван Иванов.

Под руководством Димы, который по телефону диктовал мужчине каждое действие, пенсионер перевел на четыре счета по 300 тысяч рублей. Эти деньги Иван Иванович копил больше 20 лет. Как поясняет пострадавший пенсионер, в какой-то момент у него все же возникли сомнения, но голос в трубке утверждал «вам же смс с кодом приходили с официального номера банка». Пенсионеру этот аргумент показался достаточно убедительным.

На этом аферист не хотел униматься и стал уверять барнаульца перевести последние 200 тысяч на новый счет. Этого не произошло, потому что в ситуацию вмешался спаситель из очереди. Им оказался (на удачу пенсионера) исполнительный директор Ассоциации по защите прав заёмщиков Антон Доровских.

- Я зашел в отделение банка, чтобы снять деньги. Пока стоял в очереди, заметил пожилого мужчину, которому по громкой связи кто-то диктовал номер счета, он переводил деньги. Мне показалось это подозрительным, но я сомневался, нужно ли подходить, вдруг это его родственник. Позже я заметил, что пенсионер переводит деньги уже на другой счет и все же решил вмешаться. Я подошел и спросил, знает ли он того, с кем говорит по телефону. Мужчина ответил - наверное. Тогда я понял, что мои подозрения подтвердились, - вспоминает Антон Доровских.

После мужчина объяснил Ивану Иванову, что сотрудник банка, скорее всего не тот, за кого себя выдает. Все это время беспокойный Дима продолжал названивать пенсионеру, чтобы завершить все операции. Если бы он, и правда, был банковским работником, то за старания точно бы получил награду «Сотрудник года».

Дальше мужчины позвонили на горячую линию «Альфа-банка», объяснили ситуацию и попросили заблокировать операции по внесению денежных средств на счета. Они также написали заявление в полицию. Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

- В любом случае, меня облапошили. Хотя я не скажу про себя, что такой доверчивый. Но это все было довольно убедительно и те мошеннические схемы, которые на слуху, они не подходят к моей ситуации. Это какой-то новый вариант был, - добавляет Иван Иванов.

К слову, если мошенники не успели перевести деньги на другие счета, то есть вероятность, что их вернут законному владельцу. По крайней мере, Иван Иванович сейчас очень на это надеется.