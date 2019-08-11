Вот это приехали: в Барнауле столкнулись пять машин

В Барнауле на шоссе Ленточный бор возле моста столкнулись 5 автомобилей. О произошедшем сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22».

Сегодня, 11 августа, около 13:30 очевидцы сообщили о ДТП в Барнауле. Возле моста на шоссе Ленточный бор столкнулись 5 автомобилей. Судя по видео, которое выложили в сообществе, иномарки выстроились в длинную вереницу. Предположительно из-за резкого торможения все эти авто и въехали друг другу «в зад».

- Дистанция во всей красе, - написал Сергей.

-Дистанция? Не, не слышал, - также шутя подметил Александр.

Стоит отметить, что некоторые барнаульцы также предупредили о том, что из-за ДТП на шоссе Ленточный бор образовалась пробка. Судя по информации «Яндекс карты» это действительно так.

- Я как чувствовала, что там не надо ехать обратно. Когда ехала в сторону города в 12 часов думала, как раз если не дай бог авария на мосту хана всему, - сетует в комментариях Олеся.

Другой очевидец событий добавил, что ситуация усложнилась потому, что неподалеку произошло еще одно ДТП.

- Там ещё одна авария добавилась, тоже много машин, - предупредил барнаульцев Виктор.

В городской Госавтоинспекции также сообщили, что в ДТП с участием пяти машин никто не пострадал.

К слову, с 12 по 16 августа сотрудники ГИБДД в Барнауле проведут профилактическую акцию «Должник». У водителей будут выборочно проверять оплату штрафов. Если выяснится, что они не оплачены, то информация об этом будет направлена судебным приставам для взыскания.