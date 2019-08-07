Фонтан нечистот. В Барнауле мощная струя воды повредила несколько квартир

7 августа в Барнауле произошла необычная коммунальная авария: фонтан воды, высотой в шесть этажей многоквартирного дома, хлынул из канализационного коллектора. В результате ЧП пострадали пять квартир. Виной всему – подрядная организация, повредившая трубопровод во время проведения благоустроительных работ.

На Северном Власихинском проезде, 108 подрядная организация «Спецстрой», заказчиком которой является ИСК «СОЮЗ», при выполнении работ на тяжелой технике повредила трубопровод канализационного коллектора. Фонтан воды достиг квартир на шестом этаже соседнего дома. Поток был настолько сильный, что разбил окна некоторых балконов и повредил фасад многоэтажки. Пострадавшими признаны пять квартир.

Порыв.Автор: Вероника Полетаева /Барнаул 22

- Вода попала через открытые окна балкона. Запах в квартире стоит ужасный, - рассказывает жительница многоэтажки Вероника Полетаева.

По данным пресс-службы Барнаульского водоканала, заявка поступила в колл-центр в 14:50. Повреждение обнаружено на трубопроводе диаметром 1000 мм.

- Бригада барнаульского водоканала провела переключение на дублирующую «нитку», чтобы не нарушать водоснабжение и водоотведение абонентов, и приступила к устранению самого повреждения, - добавили в пресс-службе.

На место происшествия незамедлительно выехали замглавы администрации Барнаула Андрей Федоров, а также представители городской и районной администраций. Заместитель гендиректора компании-подрядчика «Спецстрой» Николай Чигирев отметил что в доме будут произведены восстановительные работы.

- Со всеми жильцами состоялась встреча, в течение трех дней будут проведены работы — по каждой квартире персонально. С водоканалом решен вопрос по восстановлению коллектора. Будет проведена дезинфекция вокруг дома. Все работы будут произведены за счет подрядчика, - подчеркнул Чигирев.

Порыв.Автор: Вероника Полетаева/Барнаул 22

В настоящее время выход воды прекращен. В скором времени определят сумму причиненного ущерба и установят виновника происшествия.

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