Мусорить, проповедовать, разводить зоопарк: барнаульцы рассказали, чем бы они занялись на Марсе

Несколько дней социальные сети гудят по поводу «билетов на Марс» - электронных талончиков, которые выдает NASA за символическую экспедицию на Красную планету. Имена землян на специальном микрочипе хотят запустить в космос – видимо, для того, чтобы потом их когда-нибудь прочитали инопланетяне.

«Комсомолка» не смогла остаться в стороне, и тоже отправила свои данные на Марс. А еще мы пофантазировали вместе с коллегами и известными барнаульцами: что бы люди могли делать на чужой планете, если бы там оказались?

Билет "Комсомолки" на Марс.Фото: Анастасия Корягина

Марина Кочнева, корреспондент «КП»-Барнаул»:

- Я бы искала на Марсе родителей инопланетянина Алешеньки, знаменитого кыштымского карлика. Где-то же они должны быть? А еще я мечтаю, что, как в советской песне, "и на Марсе будут яблони цвести".

Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка:

- Разумеется, я бы создал там зоопарк. Из землян. Потому что нормальные люди на Марс не летают!

Виктория Крахмалева, редактор ИА «Банкфакс»:

- Я думаю, люди останутся людьми везде - не земле, на воде и в космосе. Человеческую природу не изменить, и потому на Марсе мы бы делали ровно то же самое, что уже столько тысяч лет проделываем на своей родной планете. Радовались бы жизни, искали бы ее смысл, любили, ненавидели, воевали, мирились, ревновали, убивали, дружили друг с другом и друг против друга. И, конечно, засвинячили бы несчастный Марс еще быстрее, чем Землю.

Анна Перевощикова, корреспондент «КП-Барнаул»:

- Я бы с удовольствием поучаствовала в колонизации Марса. Хотела бы работать в штабе по изучению форм жизни, если там такие вообще есть. Как и любой человек, мечтаю познакомиться с инопланетянами. Установить контакт, так сказать. Вообще Марс для меня идеальная планета – там нет пауков, змей и людей, которые мне не нравятся.

Александр Микушин, барнаульский священнослужитель, иерей:

- Конечно, я бы проповедовал, занимался миссионерской деятельностью. Ведь инопланетяне – тоже люди, и тоже нуждаются в Слове Божьем.

Олег Укладов, фотограф «КП-Барнаул»:

- Это мечта - тихое, уединенное место. Ни кризисов, ни кредитов. Можно запоем читать книги.

Андрей Никитин, замредактора «Алтайской правды»:

- Я бы все вокруг фотал и постил в Instagram, чтобы подписчики обзавидовались. Ну и работал бы, конечно: интервьюировал космонавтов, гидов и зеленых человечков.

Денис Борзов, корреспондент «КП-Барнаул»:

- С радостью начал бы активно заниматься сельским хозяйством - попробовал бы возделывать картошку вместе с Мэттом Дэймоном, последовать его примеру. В будущем, учитывая особенности новой планеты, постарался бы вырастить огромную кукурузу.

Лариса Васильева, корреспондент ИД «Алтапресс»:

- Ну, я же там не одна, надеюсь, буду. Чем-нибудь займусь. А ежели одна - сообщение SOS землянам пошлю. Через их же марсоход. В NASA прочитают, за мной звездолет вышлют. И стану я всепланетной знаменитостью, везде мне будут оказывать почет и уважение. И пенсию назначат достойную. А не 85 рублей 12 копеек надбавки для работающего пенсионера.

Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края:

- Я не хочу на Марс. У меня на Земле работы много. Я люблю свою родину, Алтайский край, и хочу жить тут и приносить пользу.

Совет «Комсомолки»

Те, кто хочет попасть на Марс, но пока не имеет такой возможности, могут отправиться в Республику Алтай - в долине реки Кызылчин есть горы красного цвета, которые напоминают марсианский пейзаж.

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