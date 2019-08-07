На Алтае показали, как правильно тушить лесной пожар

В селе Павловске Алтайского края во вторник, 6 августа, прошли учения лесных пожарных. Они тушили условное возгорание.

Опасность близко

Хотя условным его назвать трудно – оно было вполне реальным, только организовано было намеренно. По-другому отработать действия просто невозможно. И все же при этом ни одна живая елочка не пострадала. Как говорят в ЛХК «Алтайлес», учения проводятся в целях отработки действий в случае возникновения лесных пожаров (в том числе крупных).

Пожарная карта для определения места возгоранияФото: Анна СЕМИНА

Это тема наиболее актуальна для Алтайского края, так как в эти самые дни в Сибири продолжают гореть огромные площади лесов. Сложность также заключается в том, что ленточные боры очень легко загораются. При этом от момента обнаружения дыма до расхождения огня на достаточно большие площади (особенно в ветреную погоду) проходит около 30-40 минут. И как раз в это время необходимо как можно быстрее локализовать его, чтобы он не перешел на верховой, который уже сложно тушить, а в некоторых случаях просто невозможно.

Обмундирование пожарныхФото: Анна СЕМИНА

Как в жизни

Условия учений были максимально приближены к реальным: бойцы пожарных отрядов отработали именно так, как они это делают в реальных ЧС.

Около 9.30 утра дежурный центрального диспетчерского пункта заметил столб дыма вблизи Касмалинского ленточного бора - возгорание вполне может угрожать лесному фонду. Особенно если учесть погодные условия – жара и ветер, а это значит, что любое промедление губительно – огонь будет распространяться с огромной скоростью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/724526" frameborder="0"></iframe> Учения лесных пожарных.Автор: Анна СЕМИНА

Сотрудники пожарной службы в считанные минуты выезжают к месту возгорания для его локализации. В тушении будет задействован трактор, автомобиль АРС, а также малый патрульный лесопожарный комплекс на базе УАЗ. Причем это ноу-хау алтайских лесников. На заводе для гражданских таких не делают. Эта машина более маневренная, легко заправляется из ближайшего водоема и даже лужи. Активно применяется в тушении степных пожаров.

Диспетчерская центральной ПСПИФото: Анна СЕМИНА

- Мы установили на УАЗе мотопомпу, с помощью которой можем регулировать подачу воды, а это самое главное на пожаре. Потому что если начать лить с родного насоса, то вода быстро кончается, и когда остается затушить метр травы, а уже нечем, то пламя вновь разгорается, - говорит заместитель директора по лесохозяйственной деятельности предприятия ЛХК «Алтайлес» ООО «Содружество» Максим Усов.

Учения лесных пожарныхФото: Анна СЕМИНА

В общей сложности на ликвидации возгорания задействовали пять человек. Техника добралась до места тушения примерно за 20 минут. И это в рамках нормы.

- Согласно нормативам, мы должны прибыть на пожар в течение трех часов. Это время установлено законодательством. У нас же машина приходит в самые дальние точки из каждого лесохозяйственного участка в течение 15-30 минут, - добавляет специалист.

Первым к месту возгорания прибыл УАЗ. Чуть позже на подмогу добралась большая автоцистерна. Огонь удалось локализовать, и после этого трактор опахал опасный участок. Фактически этого уже достаточно, чтобы распространение прекратилось. Далее пожар спокойно тушат до конца.

Учения лесных пожарныхФото: Анна СЕМИНА

Сложная обстановка

В настоящее время стоит сухая ветреная погода – это самый высокий класс пожароопасности.

- Накануне прошли сухие грозы, и они уже дают о себе знать: было возгорание. Сначала молния бьет в дерево, а под ним, в песке, может быть шишка, кусочек веточки, а так как температура от разряда создается огромная, такая, что песок плавится, появляются угли. Доступ воздуха через корни туда есть. Он понемногу начинает тлеть. Может сидеть там до десяти дней, набирать жар. Потом это все вылезает. Невооруженным взглядом такое заметить сложно, потому что даже дыма может не быть. Можно увидеть только след от молнии на дереве. Это такое повреждение, как будто его огромным когтем разодрали, - рассказывает Максим Усов.

Учения лесных пожарныхФото: Анна СЕМИНА

Вообще, в последние годы, по его словам, нагрузка у пожарных заметно возросла: у людей появилось больше возможностей попасть в лес. 99% пожаров происходит по вине человека.

- Сезон ягод и грибов никто не отменял. Люди едут в леса, кто-то бросает мусор, а ведь даже от пустой стеклянной бутылки может начаться пожар. В этом году лето выдалось сухое и по сравнению с прошлым возгораний в разы больше, - добавляет специалист.

Чтобы начался пожар, хватит непотушенной сигареты или спички, и лес полыхнет. К чему это приводит – мы уже знаем.

Опашка места возгоранияФото: Анна СЕМИНА

Справка:

В 2019 году на территории Алтайского края уже произошло 196 лесных пожаров. Их совокупная площадь составила 321,6 га. На вооружении находятся: 105 пожарно-наблюдательных вышек, 78 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 292 пожарные машины, 145 тракторов, 10 бульдозеров, один тягач с тралом. В случае возникновения крупного лесного пожара компания может мобилизовать почти 4000 человек.

Модифицированный УАЗФото: Анна СЕМИНА

Минерализованная полоса для остановки распространения огняФото: Анна СЕМИНА

Потушенный пожарФото: Анна СЕМИНА

Работа мотопомпыФото: Анна СЕМИНА

Трактор с плугом для опашкиФото: Анна СЕМИНА

Понтонный мост для проезда пожарной техникиФото: Анна СЕМИНА

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